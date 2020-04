Primo piano Coronavirus nel Siracusano, dimezzati attuali positivi: 60 guariti nelle ultime ventiquattr’ore di

SIRACUSA – Da 96 a 46 (-50): più che dimezzato nelle ultime ventiquattr’ore, clamorosamente, il numero ufficiale degli attuali positivi in provincia di Siracusa. Un dato confortante direttamente connesso alle contestuali guarigioni registrate, che passano dalle 82 di ieri alle 142 di oggi (+60), in linea con il “boom” di guariti in Sicilia, arrivati a 720 (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare).

Per completare il quadro provinciale sull’emergenza Coronavirus, aggiornato alle ore 17 di oggi, sono 51 i ricoverati, uno più di ieri, e restano 23 i deceduti.

Qui di seguito la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 66 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 116 (15, 21, 11); Catania, 674 (107, 200, 79); Enna, 297 (130, 72, 28); Messina, 403 (95, 83, 47); Palermo, 377 (68, 51, 28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 46 (51, 142, 23); Trapani, 74 (6, 57, 5).

Dall’inizio dei controlli in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), dato che è iniziato a decrescere ieri, 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4).

Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati, di cui 33 in terapia intensiva (0), mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare.