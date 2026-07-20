Primo piano Corsa su pista, l’augustano Luigi Spinali firma il ritorno perfetto: è campione regionale dei 5.000 di

AUGUSTA – È un ritorno alle competizioni che vale un titolo regionale quello firmato dall’augustano Luigi Spinali, classe 1992, protagonista ieri sulla pista del Campo scuola di Picanello, a Catania, dove si sono disputati i Campionati regionali individuali assoluti di atletica leggera, organizzati dalla Fidal Sicilia.

Il mezzofondista, recentemente tesserato con l’Asd Milone di Siracusa, ha conquistato la maglia di campione regionale siciliano dei 5.000 metri, fermando il cronometro a 16’23″45. Un tempo maturato al termine di una gara gestita con intelligenza tattica e caratterizzata da una progressiva rimonta nella seconda metà della prova.

Spinali ha infatti chiuso secondo assoluto dietro al giovane talento tunisino Mohamed Aziz Hammedi dell’Asd Universitas Palermo, ma, essendo risultato primo tra gli atleti italiani tesserati Fidal, si è aggiudicato il titolo regionale assoluto, come previsto dal regolamento federale per l’assegnazione dei campionati regionali.

La prova, disputata nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio in condizioni climatiche particolarmente impegnative, è stata affrontata da Spinali con una strategia ben definita. Dopo una partenza prudente, ha incrementato progressivamente il ritmo a partire dai 2.500 metri, recuperando posizioni fino a chiudere da migliore atleta siciliano.

Un risultato che assume un significato particolare perché arriva dopo un lungo periodo lontano dalle competizioni ufficiali. L’ultima gara disputata dall’atleta augustano risaliva infatti al 1° dicembre 2024, quando aveva conquistato la vittoria nella “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”, gara nazionale Fidal inserita nel circuito “Sicily bronze races”, imponendosi in 32’05” lungo il suggestivo percorso della Riserva naturale della Laguna di Capo Peloro, a Messina.

In questi mesi Spinali non ha comunque interrotto la preparazione, dedicandosi prevalentemente ad allenamenti di ciclismo, potenziamento muscolare e lavoro aerobico, fino alla decisione di rimettersi in gioco anche nelle gare su pista.

“Per me questo titolo rappresenta una rinascita – racconta l’atleta a La Gazzetta Augustana.it – Avevo il desiderio di tornare a gareggiare e di dimostrare prima di tutto a me stesso di poter essere ancora competitivo. Il caldo intenso non mi ha creato particolari difficoltà perché avevo programmato allenamenti specifici proprio per aumentare la capacità di sopportazione e gestire al meglio queste condizioni. Ho scelto una partenza cauta e dai 2.500 metri ho iniziato una rimonta progressiva che mi ha consentito di conquistare il titolo regionale“.

Il campione siciliano ha inoltre voluto ringraziare la sua nuova società, l’Asd Milone, i compagni di squadra, nonché la palestra di Augusta dove svolge il lavoro di potenziamento muscolare e quanti lo hanno sostenuto durante il percorso di preparazione.