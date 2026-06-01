Primo piano Da Clusone ad Augusta, progetto Rotaract per le scuole in memoria dei caduti del sommergibile Provana di

AUGUSTA – Un momento di approfondimento storico rivolto alle nuove generazioni per mantenere viva la memoria dei caduti del regio sommergibile Andrea Provana in vista dell’anniversario del prossimo 16 giugno e, al tempo stesso, rafforzare il legame tra giovani, territorio e istituzioni. È questo l’intento emerso della conferenza “Omnia omnium bene agere – In memoria dei caduti del sommergibile Provana”, svoltasi lo scorso 30 aprile nella sala conferenze “Ammiraglio Fioravanzo” della Marina militare, sulla banchina “Tullio Marcon” del Comando della Quarta Divisione navale (Comdinav4).

L’iniziativa, promossa dal Rotaract club Augusta in collaborazione con il Rotaract club Clusone, ha coinvolto gli istituti scolastici cittadini e ha registrato la partecipazione di oltre duecento studenti, chiamati a confrontarsi con una pagina significativa della storia navale italiana e con le vicende di alcuni giovani marinai legati ai rispettivi territori.

L’evento ha rappresentato l’approdo ad Augusta di un progetto di service nato in Lombardia e sviluppato dal club giovanile di Clusone, in provincia di Bergamo, intitolato proprio “Omnia omnium bene agere”, espressione latina che costituiva il motto del sommergibile Provana e che può essere tradotta come “far tutto per il bene di tutti”. Il progetto, ideato originariamente per sostenere l’acquisto di termocamere per il rilevamento dei naufraghi destinate alle idroambulanze operanti a Venezia, ha trovato intorno al porto Megarese una naturale prosecuzione attraverso l’iniziativa dedicata alla memoria storica.

C’è infatti un filo conduttore tra Bergamo e Augusta rappresentato dal sommergibile Provana, una delle prime unità subacquee italiane perdute durante la Seconda guerra mondiale. Tra i caduti, figurano il comandante, il capitano di corvetta Ugo Botti, decorato con medaglia d’oro al valor militare e originario della provincia bergamasca, il marinaio Ulisse Cattaneo, anch’egli legato al territorio di Bergamo, come due giovani marinai augustani, Domenico Fazio e Giuseppe Riciputo, ricordati durante la conferenza quali simbolo del contributo della comunità locale alla storia della Marina italiana.

Nel corso dell’incontro, la presidente del Rotaract club Augusta, Maria Virginia Pitari ha ripercorso la genesi dell’iniziativa, nata da un contatto avviato nei mesi precedenti con Andrea Mora, vicepresidente del Rotaract club Clusone. Da quel confronto è scaturita l’idea di realizzare ad Augusta un momento di approfondimento storico rivolto agli studenti, valorizzando il ruolo della rete internazionale del Rotaract nel promuovere progetti condivisi tra territori diversi.

Cuore della mattinata sono stati gli interventi dei relatori. Antonello Forestiere, esperto di storia militare nonché direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, ha ricostruito il contesto operativo che il 16 giugno 1940 portò all’affondamento del Provana pochi giorni dopo l’entrata in guerra dell’Italia. Si trattò di un’azione navale contro due torpediniere francesi, di scorta a un convoglio in navigazione tra Algeria e Francia, a seguito della quale il sommergibile fu violentemente speronato nella fase di risalita atta a evitare le cariche di profondità, finendo per inabissarsi con l’intero equipaggio di 62 uomini (8 ufficiali e 54 tra sottufficiali e marinai).

Quale ulteriore relatore, è intervenuto il capitano di corvetta Benedetto Reggio, capo del Reparto tecnico-logistico del Comando flottiglia sommergibili di Augusta, per illustrare agli studenti l’evoluzione della componente subacquea della Marina militare, soffermandosi sulle moderne tecnologie impiegate dai sommergibili e sull’elevato livello di preparazione richiesto al personale specializzato.

L’iniziativa ha potuto contare sul sostegno della Marina militare, con la Quarta Divisione navale – Comforpat e Maristanav, che hanno ospitato l’evento e collaborato alla sua realizzazione, grazie al supporto dei rispettivi comandanti, il contrammiraglio Davide Da Pozzo e il capitano di vascello Lino Morello.

Presenti nelle prime file anche dirigenti del mondo rotariano e autorità civili. Per lo storico Rotary club Augusta hanno partecipato il presidente Fabrizio Romano e il vicepresidente Francesco Messina, insieme a Giuseppe Pitari, immediate past governatore del distretto 2110 di Sicilia e Malta. L’amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicesindaco Biagio Tribulato e dagli assessori comunali Pino Carrabino e Tania Patania.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai dirigenti scolastici Fabrizia Ferrante del Liceo “Megara” e Maria Concetta Castorina dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz”, ai docenti e agli studenti che hanno preso parte all’iniziativa.