Primo piano Danza sportiva, la coppia augustana Scattareggia-Giusto vicecampione d’Italia ai campionati Fidesm di Rimini di

AUGUSTA – Un titolo di vicecampioni d’Italia che conferma il valore della scuola augustana di danza sportiva e, in tal caso, il lavoro del maestro Antony Coppola. È il prestigioso risultato conquistato dalla coppia composta dagli augustani Umberto Scattareggia e Debora Giusto, salita sul secondo gradino del podio ai Campionati italiani di categoria e Supercoppa Fidesm 2026, disputati dal 4 al 12 luglio alla Fiera di Rimini, nella classe A delle danze latino-americane.

Per il tecnico augustano la rassegna tricolore ha avuto un duplice ruolo. Oltre ad essere stato impegnato come ufficiale di gara, Coppola ha seguito in qualità di allenatore i propri atleti, accompagnandoli nel confronto con le migliori coppie provenienti da tutta Italia.

Il risultato di Scattareggia e Giusto rappresenta uno dei migliori piazzamenti ottenuti dalla delegazione siciliana nelle discipline latino-americane e certifica il raggiungimento del vertice nazionale nella categoria di appartenenza, al termine di un percorso costruito attraverso una stagione agonistica di alto livello.

In evidenza anche la prova della giovanissima coppia ennese Andrea Conte e Sofia Sinatra, anch’essa allenata da Coppola. Alla prima esperienza nella classe B, i due atleti sono riusciti a superare le qualificazioni, chiudendo la competizione tra le prime nove coppie italiane, un piazzamento particolarmente significativo considerata la loro età e il recente passaggio di categoria.

L’edizione 2026 dei Campionati italiani Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) ha fatto registrare numeri record, confermandosi il principale appuntamento nazionale della danza sportiva riconosciuta dal Coni. Alla Fiera di Rimini sono scesi in pista oltre 11.200 atleti, per più di 18.300 partecipazioni gara, distribuite su otto aree di competizione attive contemporaneamente. Il programma ha abbracciato l’intero panorama federale, dalle danze standard e latino-americane alle discipline accademiche, street e pop dance, breaking, danze caraibiche, fino alle competizioni paralimpiche e alle finali di Supercoppa.

Per Antony Coppola si tratta dell’ennesima conferma di una carriera di assoluto prestigio. In coppia con Maria Grazia Patti, assorina d’origine e augustana d’adozione, ha conquistato più titoli italiani e nel 2018 ha vinto il Wdsf Pd World Championship Latin nella categoria Master class I, imponendosi sulla scena internazionale. Nel corso degli anni il maestro augustano ha inoltre preso parte a importanti produzioni televisive nazionali, tra cui “Ballando con le stelle” e “Amici di Maria De Filippi“, contribuendo a promuovere la danza sportiva anche presso il grande pubblico.

(Nella foto di copertina, da sinistra: Coppola, Scattareggia e Giusto)