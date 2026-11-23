Primo piano Depuratore di Augusta, Cga: inammissibile l’appello di Aretusacque-Acea. Resta valida la gara già aggiudicata di

AUGUSTA – Il ricorso contro la gara per la realizzazione del depuratore di Augusta e della rete fognaria cittadina è stato presentato tardivamente. È quanto stabilisce il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) con la sentenza pubblicata oggi, 23 novembre, che definisce il giudizio d’appello promosso da “Aretusacque spa” e dal socio privato “Acea Siracusa srl” contro la procedura avviata dalla struttura del commissario straordinario unico per la Depurazione, Fabio Fatuzzo, attraverso la stazione appaltante Sogesid.

La decisione riguarda il contenzioso sull’individuazione del soggetto legittimato a realizzare l’opera, finanziata dallo Stato con oltre 69 milioni di euro. Aretusacque, società mista affidataria del servizio idrico integrato provinciale, e Acea Siracusa rivendicavano la riconducibilità degli interventi alla concessione ottenuta dall’Assemblea territoriale idrica (Ati) di Siracusa, contestando la possibilità per il Commissario straordinario di procedere autonomamente alla gara.

Il Cga, pronunciandosi sull’appello discusso nell’udienza pubblica del 4 novembre scorso, ha accolto quello incidentale proposto da Sogesid, riformando la sentenza del 10 marzo 2026 del Tar di Catania: il ricorso originario è stato dichiarato irricevibile perché tardivo e, di conseguenza, l’appello principale di Aretusacque e Acea è stato dichiarato inammissibile. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

È sulla decorrenza dei termini per impugnare gli atti amministrativi che si concentra la motivazione della sentenza. Il Cga ricostruisce anzitutto la successione degli atti. Con il provvedimento del 24 luglio 2025, pubblicato il giorno successivo, il Commissario straordinario aveva approvato il progetto relativo agli interventi sul sistema fognario e depurativo augustano (vedi copertina) e assunto la decisione di procedere all’affidamento mediante gara pubblica.

Soltanto successivamente, nell’ottobre 2025, Sogesid aveva avviato la relativa procedura, con un importo complessivo a base di gara di 50 milioni 699mila euro. Aretusacque e Acea avevano notificato il ricorso al Tar il 21 novembre 2025, contestando la legittimità della gara commissariale. Per il Cga, tuttavia, le due società avrebbero dovuto impugnare già la decisione del luglio precedente, poiché la loro contestazione non riguardava semplicemente le regole della gara, ma il potere stesso del Commissario di bandirla.

I giudici chiariscono: “La decisione commissariale di indire la gara determinava, effettivamente – e a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado – una immediata e diretta incidenza sull’assetto di interessi di cui le appellanti si dichiaravano portatrici“. E ancora: “È del tutto evidente che poiché la decisione di contrarre del 24 luglio 2025 ha esplicitato la scelta del Commissario straordinario di procedere alla indizione della gara, è a tale data che si è verificata la lesione per le originarie ricorrenti titolari del dedotto interesse contrapposto“. Ne deriva, secondo il Collegio, che il termine per ricorrere decorreva da quella decisione, non dalla successiva pubblicazione del bando.

La sentenza sottolinea anche un altro elemento: le società avevano già conoscenza dell’iniziativa commissariale. Il Cga richiama infatti una nota di Acea Siracusa del 1° settembre 2025, ritenuta prova della conoscenza della decisione di contrarre.

La sentenza del Cga modifica dunque il fondamento giuridico della decisione di primo grado, pur mantenendo un esito sfavorevole alle società ricorrenti. Il Tar di Catania, con la sentenza del 10 marzo 2026, aveva dichiarato il ricorso “inammissibile per carenza di interesse“, ritenendo che i lavori di Augusta non fossero compresi nell’affidamento del servizio idrico integrato ottenuto da Aretusacque e Acea Siracusa. I giudici di primo grado avevano anche ricostruito la competenza attribuita alla struttura commissariale attraverso il Dpcm del 5 giugno 2015, adottato nell’ambito dell’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo, riconoscendo la legittimità della scelta di procedere autonomamente alla gara.

In particolare, il Tar aveva affermato: “Tra questi lavori, non potevano ritenersi compresi quelli nel Comune di Augusta, il cui valore complessivo nel Piano d’Ambito è indicato in euro 55.146.646,00 (di cui euro 29.059.107,00 per i lavori del sistema fognario ed euro 26.087.539,00 per quelli del sistema depurativo)“. Tale passaggio è stato successivamente richiamato nella sentenza del 2 luglio 2026, relativa a un distinto ricorso delle stesse società contro l’aggiudicazione dell’appalto, anch’esso dichiarato inammissibile dal Tar.

Il Cga giunge invece alla propria decisione attraverso una questione preliminare: la tardività dell’impugnazione. Non entra quindi nel merito della rivendicazione di Aretusacque e Acea sulla titolarità degli interventi, né formula un nuovo giudizio sostanziale sulla competenza del Commissario. La distinzione è rilevante sul piano giuridico: la gara commissariale non viene annullata e l’appello delle società non trova accoglimento, ma il pronunciamento d’appello si fonda sulla decadenza dal termine per ricorrere, anziché su un accertamento nel merito delle rispettive competenze.

La sentenza arriva quando l’iter amministrativo dell’opera ha già raggiunto una fase avanzata. L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal “Consorzio Stabile Progettisti Costruttori“, con sede a Maletto (Catania), e da “Sideridraulic System spa“, con sede a Cellatica (Brescia), per un importo contrattuale di 38 milioni 521mila euro, oltre Iva, a seguito di un ribasso del 27,333 per cento sulla componente ribassabile.

Come documentato da La Gazzetta Augustana il 10 ottobre scorso, la consegna formale dei lavori è stata suggellata nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di città, alla presenza del commissario Fatuzzo, del sindaco Giuseppe Di Mare e dei rappresentanti delle imprese aggiudicatarie.

L’esecuzione è prevista in 470 giorni solari consecutivi, rispetto ai 588 inizialmente contemplati. La consegna formale, tuttavia, non ha coinciso con l’immediata apertura dei cantieri, subordinata agli ulteriori adempimenti necessari.

L’intervento comprende il ripristino funzionale dell’impianto di depurazione esistente a Punta Cugno e l’adeguamento della rete fognaria cittadina, con opere destinate a interessare diversi quartieri e contrade, compreso il borgo marinaro di Brucoli. Nel corso della consegna Fatuzzo aveva inoltre assunto l’impegno ad attivarsi per destinare le economie derivanti dal ribasso di gara all’eventuale estensione del collettamento fognario ad Agnone Bagni, attualmente esclusa dall’intervento affidato.

Sulla sentenza interviene oggi il sindaco Giuseppe Di Mare, che esprime soddisfazione per l’esito del giudizio e rivendica la scelta dell’amministrazione comunale di costituirsi a sostegno della struttura commissariale. “Questa è una giornata storica per Augusta, una giornata di festa per la nostra città e per tutta la comunità – dichiara – Il rigetto da parte del Consiglio di giustizia amministrativa del ricorso presentato da Aretusacque contro il Commissario straordinario per la depurazione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio“. Dal primo cittadino arriva infine la sollecitazione a passare alla fase operativa: “Adesso, però, non c’è più tempo da perdere. Bisogna aprire il cantiere senza indugio e dare finalmente concretezza a un’opera strategica per Augusta, per la tutela dell’ambiente, per la salute dei cittadini e per il futuro del nostro territorio“.

Con la definizione dell’appello relativo alla legittimità dell’indizione della gara, viene meno uno dei principali fronti del contenzioso che ha accompagnato l’iter dell’intervento. Resta adesso l’attesa per l’effettiva apertura dei cantieri e per la realizzazione di un sistema fognario e depurativo che Augusta aspetta da decenni.