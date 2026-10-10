Primo piano Depuratore di Augusta, consegnati i lavori: 470 giorni previsti e impegno per Agnone Bagni di

AUGUSTA – Dopo decenni di attesa, si compie un nuovo passaggio verso la realizzazione del sistema fognario e depurativo di Augusta, un intervento finanziato dallo Stato con oltre 69 milioni di euro di risorse pubbliche. La consegna formale dei lavori si è svolta stamani nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del Palazzo di città, alla presenza del commissario straordinario unico per la Depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, del sindaco Giuseppe Di Mare, di parlamentari, amministratori locali, tecnici e cittadini.

Una cerimonia sobria, che segna il passaggio alla fase esecutiva dell’opera, senza tuttavia coincidere con l’immediata apertura dei cantieri. “I lavori non inizieranno domani, inizieranno appena tutte le problematiche saranno esperite“, ha infatti precisato Fatuzzo, riferendosi agli adempimenti ancora necessari.

L’appalto è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal “Consorzio Stabile Progettisti Costruttori“, con sede a Maletto (Catania), in qualità di capogruppo, e dalla “Sideridraulic System spa“, con sede a Cellatica (Brescia). L’aggiudicazione definitiva, recepita dal commissario Fatuzzo con provvedimento dell’11 maggio scorso, è avvenuta per un importo di 38 milioni 521mila euro, oltre Iva, a seguito di un ribasso del 27,333 per cento sulla componente ribassabile dell’appalto. Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 470 giorni solari consecutivi, a fronte dei 588 inizialmente contemplati dal progetto: una riduzione di 118 giorni.

Al centro della conferenza, accanto a Fatuzzo e al sindaco, il responsabile unico del progetto Carmelo Bramato, dirigente del Comune di Augusta nominato Rup dal commissario nel 2024, e il direttore dei lavori, ingegnere Giuseppe Mineo.

“Ho detto sempre che il mio interlocutore deve essere il popolo di Augusta, che ha il diritto di avere un mare pulito e una fognatura efficiente“, ha affermato Fatuzzo, sottolineando la portata ambientale dell’intervento. “Alla fine di questo percorso avremo un mare pulito e un ambiente risanato“, ha aggiunto, indicando il risultato atteso da un’opera destinata a incidere profondamente sulle infrastrutture e sul territorio cittadino.

Il commissario, recentemente confermato nell’incarico per un ulteriore triennio con Dpcm del 14 settembre, ha annunciato anche la prima riunione, nella stessa sede municipale, del Collegio consultivo tecnico (Cct), presieduto dall’ingegnere Fiore e composto, come affermato stamani da Fatuzzo, da professionalità “scelte al massimo livello“. L’organismo, ha spiegato, “serve ad evitare i tanti contenziosi che possono sorgere nel corso della realizzazione dei lavori tra il committente e la ditta affidataria“, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

Proprio i contenziosi hanno rappresentato uno degli ostacoli affrontati dalla Struttura commissariale. Fatuzzo ha ricordato i due ricorsi al Tar promossi da Aretusacque, società affidataria del servizio idrico integrato provinciale, insieme al socio privato Acea Siracusa, contro la procedura di gara e la successiva aggiudicazione. Entrambi sono stati dichiarati inammissibili dal Tribunale amministrativo di Catania. Resta tuttavia pendente davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana l’appello relativo al bando, la cui udienza di merito è fissata al prossimo 4 novembre. “Saremmo felici che Aretusacque collaborasse“, ha dichiarato il commissario, evidenziando come la mancata depurazione costituisca un problema non soltanto ambientale per Augusta, ma anche finanziario per lo Stato, in relazione agli oneri derivanti dalle procedure d’infrazione comunitarie.

Un’altra novità riguarda la possibilità di estendere il sistema di collettamento alla frazione di Agnone Bagni, attualmente esclusa dall’intervento affidato. Fatuzzo ha assunto l’impegno ad attivarsi affinché le economie derivanti dal ribasso di gara, superiore al 27 per cento, possano essere destinate al completamento delle opere necessarie a servire anche questa parte del territorio.

Sul piano operativo, il rup Bramato ha illustrato l’ampiezza delle opere previste sulla rete fognaria, destinate a interessare Brucoli, Monte Tauro, Isola e Borgata, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale. “Chiederemo ai cittadini di essere pazienti, alla fine avremo un beneficio tutti, il traguardo è troppo importante“, ha dichiarato, richiamando la necessità di affrontare i disagi temporanei legati all’apertura e all’avanzamento dei cantieri.

Dallo stesso Bramato è arrivata inoltre un’indicazione sul possibile riutilizzo delle acque reflue depurate a fini industriali. Sebbene il progetto contempli lo scarico a mare nel porto Megarese, l’offerta migliorativa apre alla possibilità di valorizzare la risorsa idrica trattata. “In relazione all’offerta migliorativa, si avvieranno dei contatti soprattutto con le industrie per il riutilizzo delle acque, in particolare a fini di raffreddamento, con un notevole risparmio sulle acque di falda e superficiali che attualmente vengono utilizzate“, ha riferito il dirigente comunale.

Nelle dichiarazioni politiche a margine della conferenza, il sindaco Giuseppe Di Mare ha ribadito il valore di quello che definisce il “cantiere dei cantieri“, ringraziando Fatuzzo per l’attenzione riservata alla città. “Chiedo sin da ora ai cittadini comprensione e collaborazione, perché i disagi temporanei saranno necessari per dotare finalmente Augusta di un servizio essenziale“, ha affermato, manifestando soddisfazione anche per l’impegno sull’estensione ad Agnone.

Il deputato nazionale Luca Cannata (Fratelli d’Italia), vicepresidente della commissione Bilancio della Camera, ha rivendicato il contributo del Governo Meloni e il proprio impegno parlamentare per l’avanzamento dell’opera, sostenendo che “gli atti e i documenti dimostrano il lavoro che abbiamo portato avanti assieme al Governo nazionale con il nostro consigliere Tania Patania e Pietro Forestiere, oggi commissario cittadino di Fdi“. Il parlamentare ha inoltre espresso contrarietà al contenzioso promosso da Aretusacque e ribadito il sostegno all’utilizzo delle economie di gara per Agnone Bagni.

Per il deputato regionale Carlo Auteri (Democrazia cristiana), quello odierno è “un giorno di festa” e la depurazione rappresenta “una priorità assoluta per il nostro territorio“, anche nel quadro del dibattito sulla tutela ambientale e sull’istituendo Parco degli Iblei. Alla conclusione della conferenza è intervenuto anche il deputato regionale Peppe Carta (Grande Sicilia).

La cittadinanza attende adesso l’effettivo avvio dei cantieri, il rispetto dei tempi contrattuali e un’attenta gestione dei disagi alla viabilità, fino al completamento di un sistema fognario e depurativo capace di porre fine a un paradosso che si trascina da decenni, racchiuso nell’amaro appellativo di “Isola senza mare“.