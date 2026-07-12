Hobby & Hi-Tech Dischi diamantati: utensili professionali per risultati eccellenti di

Per chi utilizza quotidianamente utensili come troncatrici, seghe da banco o smerigliatrici angolari, la scelta del corretto abrasivo è un fattore fondamentale per garantire la perfetta riuscita di ogni lavoro.

In questo senso, il disco diamantato è uno degli strumenti più performanti a disposizione di chi taglia materiali da costruzione: si tratta di un disco con nucleo in acciaio indeformabile sul cui perimetro sono fissati segmenti in diamante industriale che, anziché consumarsi come un tradizionale disco abrasivo, agiscono per erosione controllata sulla superficie da tagliare. Il risultato è un disco che mantiene dimensioni costanti nel tempo, dai tempi di taglio ridotti e una formazione minima di bave. Un disco diamantato è dunque in grado di semplificare operazioni che con abrasivi tradizionali richiederebbero molti più passaggi, più tempo e una sostituzione più frequente dell’utensile.

Questa efficace combinazione tra durata e precisione rende il disco diamantato uno strumento di grande utilità per molti operatori, svariati contesti e molteplici applicazioni: professionisti del commercio, dell’industria e dell’edilizia, aziende di pavimentazioni e lavorazione pietre naturali, cementifici, piastrellisti, imprese impegnate in ingegneria civile e costruzione stradale, ma anche utenti amatoriali alle prese con lavori di ristrutturazione e fai-da-te.

La scelta del taglio giusto è fondamentale

Non tutte le lavorazioni di taglio si equivalgono e Klingspor lo sa bene: per questo propone un catalogo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza reale di cantiere, laboratorio o impianto produttivo, con soluzioni distinte per ogni tipo di sfida.

La principale differenza tra i dischi riguarda la forma del bordo:

la gola standard resta la scelta più versatile per le applicazioni universali, poiché unisce una velocità di avanzamento rapida a un’eccellente qualità di taglio;

resta la scelta più versatile per le applicazioni universali, poiché unisce una velocità di avanzamento rapida a un’eccellente qualità di taglio; il bordo turbo garantisce un funzionamento regolare e bordi di taglio particolarmente puliti;

garantisce un funzionamento regolare e bordi di taglio particolarmente puliti; il bordo continuo produce tagli altrettanto puliti ed è la soluzione consigliata per i lavori che richiedono la massima precisione;

produce tagli altrettanto puliti ed è la soluzione consigliata per i lavori che richiedono la massima precisione; i segmenti turbo riuniscono questi vantaggi in un unico prodotto: scorrevolezza, pulizia del taglio, velocità e lunga durata;

riuniscono questi vantaggi in un unico prodotto: scorrevolezza, pulizia del taglio, velocità e lunga durata; i segmenti corti puntano invece tutto sulla velocità di esecuzione, senza rinunciare a bordi di taglio netti.

A questo va ad aggiungersi anche un’ulteriore differenziazione:

una gola larga è maggiormente indicata per chi cerca la massima velocità di avanzamento;

è maggiormente indicata per chi cerca la massima velocità di avanzamento; una gola stretta assicura un funzionamento più fluido, ulteriormente favorito dai segmenti affusolati.

A completare l’ampia gamma dei dischi diamantati Klingspor ci sono i dischi con segmenti protettivi, che tutelano l’anima in acciaio dall’usura, i dischi con nucleo Detenso, pensati per un’efficace riduzione del rumore, e i nuclei ondulati, che migliorano ulteriormente durata e capacità di asportazione.

Qualità Klingspor: vantaggi concreti

Poter contare su quest’ampia varietà di dischi diamantati porta vantaggi concreti: qualunque sia il materiale da lavorare (calcestruzzo, clinker, granito, gres porcellanato, piastrelle, asfalto, giunti di malta o mattoni refrattari) esiste sempre una proposta Klingspor pensata appositamente e capace di garantire alti livelli di aggressività, oltre che una durata ineguagliabile, indipendentemente dal contesto di utilizzo.

Dietro l’affidabilità e la qualità del marchio c’è il controllo diretto dell’intera filiera produttiva: dalla progettazione nel centro Ricerca e Sviluppo di Haiger, in Germania, fino alla produzione europea, con uno standard qualitativo che ha reso Klingspor uno dei principali produttori mondiali di abrasivi per taglio e smerigliatura.