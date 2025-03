Primo piano Esuberi Sasol Augusta, i sindaci Carta e Di Mare scrivono alla Regione di

AUGUSTA – Il sindaco di Melilli, nonché presidente della quarta commissione all’Ars, Peppe Carta e il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare rendono noto oggi di aver inviato una lettera al presidente della Regione siciliana Renato Schifani e all’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, per “richiedere con urgenza la convocazione di un vertice istituzionale in merito alla crisi che sta investendo Sasol Italy“.

È la nuova mossa dei sindaci, a distanza di due mesi dalle prime dichiarazioni allarmate, in merito al piano di riorganizzazione da 65 esuberi sui circa 360 dipendenti annunciato dalla multinazionale sudafricana per lo stabilimento nel territorio di Augusta, che produce principalmente prodotti intermedi e materie prime per la detergenza e il personal care.

“L’iniziativa nasce dalla necessità di individuare e coordinare misure concrete a tutela della produttività dell’azienda, con una priorità imprescindibile: la salvaguardia dei livelli occupazionali – si legge nel comunicato diramato dall’ufficio stampa del Comune di Melilli – L’annuncio da parte di Sasol del piano di riorganizzazione, infatti, desta grande preoccupazione nelle istituzioni locali, nei lavoratori e nelle parti sociali“.

“La crisi di Sasol – prosegue il comunicato – si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che sta colpendo l’intera zona industriale siracusana, un comparto strategico per l’economia siciliana e nazionale, che negli ultimi mesi sta affrontando una fase estremamente delicata. I sindaci di Melilli e Augusta evidenziano la necessità di affrontare la questione con la massima responsabilità istituzionale“.

“Il sindaco di Melilli, on. Carta, ha sottolineato l’urgenza di garantire incentivi, sgravi fiscali e politiche di sostegno per preservare questo asset industriale fondamentale – si ribadisce, infine – Un appello raccolto e condiviso dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che ha ribadito la necessità di un intervento immediato da parte del Governo regionale per scongiurare ulteriori ricadute negative sull’occupazione e sul tessuto economico del territorio, evitando un catastrofico effetto domino“.