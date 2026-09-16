Contenuti sponsorizzati Fallimento Tribunale di Roma n. 47/2023: vendita di società operante nel porto di Augusta di

Il Tribunale di Roma, nell’ambito della procedura Fallimento n. 47/2023, procede alla vendita pubblica senza incanto della partecipazione totalitaria in una società esercente attività portuale nel porto di Augusta.

La vendita riguarda inoltre una quota pari al 99,97% del capitale sociale di una società immobiliare proprietaria di un’area sita nel Comune di Modica, nonché un credito oggetto di contenzioso.

La vendita senza incanto si svolgerà presso lo studio del curatore il 12 novembre 2026. Le offerte dovranno essere presentate entro l’11 novembre 2026, secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito AsteGiudiziarie.it.

Per informazioni e documentazione è possibile rivolgersi al curatore fallimentare dott. Roberto De Martino, scrivendo all’indirizzo email segreteria@studiodemartino.com, oppure consultare l’avviso pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e su AsteGiudiziarie.it.