Primo piano Giffoni school experience festival, selezionati due corti del “Costa” di Augusta di

AUGUSTA – Si è svolta nei giorni scorsi, nell’auditorium comunale di Palazzo San Biagio, la rassegna “Cinema al Costa”, un appuntamento dedicato ai cortometraggi prodotti dagli studenti del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” nell’ambito dei progetti Cips (Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola). È stata l’occasione per condividere la lieta notizia che i corti Psittacus e Il Fiume e Nina sono stati ufficialmente selezionati per la quinta edizione del Giffoni school experience festival, declinazione scolastica con un format itinerante del celebre Giffoni film festival con cui condivide organizzazione e direzione artistica.

A portare i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare e l’assessore alla pubblica istruzione Biagio Tribulato, che hanno sottolineato il valore culturale del cinema come strumento educativo e identitario per il territorio. La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha offerto una riflessione sul percorso intrapreso dalla scuola: “Questi progetti dimostrano come il cinema possa diventare un ponte tra memoria, creatività e crescita personale. I nostri studenti imparano a raccontare storie, ma soprattutto a riconoscere il valore della propria storia e della propria comunità. Approdare al Giffoni sembrava un miraggio ma oggi quel sogno è diventato un realtà“.

Successivamente sono intervenuti i responsabili scientifici dei progetti: Alessandra Cilio per Historytelling. La storia si racconta e Lorenzo Daniele per Frames on the Past, illustrando i processi di ricerca, scrittura e produzione che hanno coinvolto gli studenti in un percorso interdisciplinare di grande spessore formativo. A seguire, la docente Angela Funari, insieme alle colleghe Cristiana Di Mauro, Tina Riera e Giuseppina Commendatore, ha raccontato il lavoro svolto con le classi per la realizzazione dei cortometraggi.

Il pubblico presente nell’auditorium ha potuto assistere alla proiezione di Psittacus, poi de Il Fiume e Nina, entrambi selezionati in diversi festival nazionali e internazionali e ora approdati anche al festival firmato “Giffoni experience” nelle sezioni dedicate ai corti rispettivamente delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie. Inoltre, è stato proiettato il cortometraggio Quel giorno del 13 maggio, prodotto dagli studenti della scuola media. Prima di quest’ultima proiezione, il direttore del Museo della Piazzaforte del Comune di Augusta, Antonello Forestiere ha contestualizzato la vicenda storica del bombardamento dell’Isola di Augusta da parte dei Liberators americani, tema centrale dell’opera, sottolineando il valore della memoria storica per le nuove generazioni.

La rassegna è stata presentata dalla docente Michela Italia, che ha accompagnato il pubblico lungo le varie fasi del programma. Il service audio-video è stato curato da Lucia Russo, presidente del Consiglio d’istituto del “Costa”, a testimonianza di una partecipazione corale e condivisa. La serata si è conclusa con la consegna degli attestati agli studenti che hanno preso parte ai progetti Cips, celebrando l’impegno, la sensibilità e la creatività dei giovani autori.