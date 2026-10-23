Primo piano Giuseppe Motta, il primo sindaco di Augusta dopo la caduta del fascismo. Oggi l’incontro al Circolo Unione di

AUGUSTA – Dalla militanza comunista alla persecuzione fascista, fino all’adesione al liberalismo e agli ideali del federalismo europeo. È la singolare parabola politica e intellettuale di Giuseppe Motta (1902-1984), politico, storico e saggista augustano, al centro dell’incontro pubblico dal titolo “Giuseppe Motta, politico-storico e saggista augustano”, in programma oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 18,30, al Circolo Unione di Augusta, con ingresso libero.

A ripercorrerne la vicenda sarà Giorgio Càsole, giornalista e già docente liceale di lettere, profondo conoscitore della figura dell’antifascista augustano, alla quale ha dedicato studi e pubblicazioni.

Nato ad Augusta nel 1902, Motta fu tra i protagonisti dell’organizzazione comunista nel Siracusano durante i primi anni del fascismo. Nel 1924 contribuì alla costituzione della sezione cittadina del Partito comunista d’Italia (Pcd’I) e nel 1925 ne assunse la guida provinciale. Arrestato nel 1927, all’età di 25 anni, fu tra i pochi antifascisti siracusani condannati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito dal regime fascista per reprimere l’opposizione politica.

La detenzione segnò profondamente la sua evoluzione intellettuale. Attraverso la lettura delle opere di Benedetto Croce, Motta maturò un progressivo distacco dall’ortodossia marxista, entrando in contrasto con altri detenuti comunisti, che lo considerarono un eretico. Dopo l’esperienza carceraria aderì al pensiero liberale e, tornato ad Augusta nel 1943, partecipò alla vita politica della città liberata, fino a ricoprire la carica di sindaco nel 1945.

La sua riflessione si orientò successivamente verso il federalismo europeo, ideale condiviso con figure come Altiero Spinelli. Motta partecipò al Movimento federalista europeo, sostenendo la necessità di un’unificazione politica del continente e individuando nell’integrazione europea una prospettiva di sviluppo anche per la Sicilia. Tra le sue pubblicazioni figurano La nuova idea del 1955 e La Sicilia e il federalismo del 1964. Si dedicò inoltre alla ricostruzione della storia cittadina, pubblicando nel 1972 il primo volume della sua Storia di Augusta, curato proprio da Giorgio Càsole.

Il percorso di Motta è stato oggetto anche di studi accademici. Nel 2015 la ricercatrice Claudia Giurintano, dell’Università di Palermo, gli ha dedicato il saggio Un “cospiratore” federalista siciliano: Giuseppe Motta, approfondendo il passaggio dal marxismo al federalismo e la sua concezione dell’Europa unita.

L’appuntamento odierno arriva a oltre nove anni da un’altra iniziativa culturale dedicata alla sua memoria. Nel luglio 2017, infatti, La Gazzetta Augustana raccontò la presentazione del libro Il ragazzo che fece sventolare la bandiera rossa, scritto da Giorgio e Cecilia Càsole. In quell’occasione, si avanzò la proposta di intitolare una via cittadina a Giuseppe Motta, ricevendo il sostegno dell’ex sindaco Carmelo Saraceno, presente all’incontro. Gli autori del volume espressero inoltre l’auspicio che potesse essere pubblicata la parte rimasta inedita della Storia di Augusta, il cui dattiloscritto era stato affidato dallo stesso Motta a Giorgio Càsole.

A quasi un decennio da quell’incontro, la figura dell’antifascista augustano torna dunque al centro dell’attenzione culturale cittadina. La conversazione al Circolo Unione, presieduto da Alfredo Beneventano del Bosco, offrirà l’occasione per approfondire gli interrogativi posti dagli stessi organizzatori: “Motta rimase un eretico del marxismo? Fu un utopista?“, domande attraverso le quali ripercorrere una vicenda personale e politica intrecciata con alcune delle grandi trasformazioni ideologiche del Novecento.