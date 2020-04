Hobby & Hi-Tech Gli effetti del coronavirus sull’industria del gioco online di

L’inasprimento delle misure di contenimento del contagio ha portato alla chiusura delle sale da gioco terrestri su tutto il territorio nazionale. L’industria del gioco online potrebbe così essere rinforzata dalla manovra e dalla quarantena che costringe a casa la totalità degli italiani.

Dallo scorso 29 gennaio, data a cui risalgono i primi due casi di persone contagiate da SarsCoV2 in Italia (due turisti cinesi ricoverati e curati dai medici dell’Istituto di Malattie Infettive “Spallanzani” di Roma), lo stato di crisi è andato via via peggiorando. Poco meno di un mese dopo, il 18 febbraio, sono stati registrati i primi casi di infezione secondaria a Codogno in provincia di Lodi e a Vo’ nel padovano, dai quali si sono generati i ben noti e drammatici focolai del Veneto e della Lombardia, che hanno messo in ginocchio i sistemi sanitari delle rispettive regioni.

Nel frattempo, l’epidemia da Covid-19 si è trasformata nella seconda pandemia del 21esimo secolo, dopo quella causata dal virus A/H1N1v della cosiddetta “influenza suina”. Lo scorso mercoledì 11 marzo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms, ha ufficialmente dichiarato la pandemia di Covid-19. Il virus, spostandosi a bordo degli aerei, ha potuto raggiungere facilmente i vari continenti. Almeno finora ne è escluso solo l’Antartide, l’unico luogo della Terra dove sia ancora concesso abbracciarsi.

L’impatto del coronavirus sull’economia mondiale

La pandemia del nuovo coronavirus Sars-Cov-2 si è abbattuta con vigore sull’economia globale. Alcuni settori, si pensi all’industria manifatturiera o a quella dei trasporti, stanno fronteggiando una significativa riduzione dell’offerta e della domanda di beni e servizi.

Uno dei compartimenti che sembra invece resistere al contagio è quello del gaming online.

Con la chiusura delle agenzie fisiche, bar e sale da bingo, è lecito pensare ad un incremento della frequentazione delle piattaforme autorizzate di casinò online, ambienti virtuali che offrono sicurezza in tema di tutela dei dati personali e protezione dalle truffe, la cui bontà è attestata da un intero ecosistema di siti terzi di comparazione sempre graditi da utenti e giocatori potenziali.

Lo stop ai giochi fisici è stato imposto anche agli esercizi tuttora non interessati dall’obbligo di chiusura, a seguito di segnalazioni in merito all’inosservanza, da parte di alcuni avventori, delle norme volte a contenere la diffusione dei contagi. Poiché c’era ancora chi si intratteneva in ricevitoria dopo la giocata aspettando l’esito delle estrazioni da remoto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta con un provvedimento che ha fermato le raccolte e i concorsi abbinati (con pochissime eccezioni, nelle sole modalità “Istantaneo” e “Ogni 5 minuti” e purché a monitor spenti).

Questo discorso non si applica tuttavia alle sale da gioco virtuali, a cui il Governo ha deciso di non mettere mano. I casinò online sono ancora aperti e accettano le puntate su giochi come le Slot e il Poker, sia in modalità cash che in modalità torneo.

I casinò online all’epoca del coronavirus

La reclusione forzata ha generato un’impennata nel ricorso alle piattaforme di intrattenimento. Le persone costrette a non uscire trascorrono un tempo sempre maggiore collegate a Internet.

Secondo il centro studi di Tim, l’utilizzo della rete in piena emergenza Coronavirus è aumentato, rispetto ai consumi pre-crisi, del 100% sulla rete fissa e del 20% circa su quella mobile. Gli italiani passano sempre più tempo con il cellulare in mano o di fronte al computer, sia per esigenze lavorative che per la necessità di evadere dalle tristi circostanze imposte dalla pandemia. È così che, a fronte anche della chiusura completa delle sale da gioco terrestri, il business legato all’industria del gaming e dei casinò online sta conoscendo un periodo fortunato. Nella penultima settimana di marzo, alcuni provider di giochi hanno infatti registrato un incremento del numero degli accessi pari al 22% circa.

Il mondo del gaming italiano sembra quindi resistere anche nelle settimane più dure della crisi economico-sanitaria, divenendo una fonte alternativa di svago e di divertimento.

Coronavirus e casinò online: a che cosa giocano gli italiani

Vivere in isolamento significa anche trovare un modo per passare il tempo e sconfiggere la noia. In questo senso, i casinò online offrono giochi appassionanti e realistici che aiutano a evadere, almeno virtualmente, dalla reclusione quotidiana. Per quanto riguarda i giochi di carte via internet, gli italiani in quarantena amano riscoprire i giochi della tradizione quali il Burraco, il 7 e Mezzo e la Scopa. Continuano a esercitare una forte attrattiva il classico Poker, così come il Blackjack, la Roulette e le Slot, disponibili anche in modalità live. In questo caso, le puntate sono gestite nientedimeno che da un croupier in carne e ossa, ma che non corre il rischio di infrangere le misure di distanza sociale.

Il mondo del gaming online sembra insomma resistere, anche nel pieno dell’emergenza coronavirus, per la possibilità di creare nuove opportunità di evasione e di divertimento.