Global Flotilla, nuovo tentativo per Gaza: si salpa da Augusta

AUGUSTA – Sarà ancora Augusta il porto di partenza del convoglio italiano della “Global Sumud Flotilla“, la missione marittima civile che si prepara a un nuovo tentativo di raggiungere la Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari.

L’attuale spedizione di primavera rilancia l’iniziativa internazionale che punta a superare il blocco navale israeliano, con l’obiettivo di portare viveri e medicinali alla popolazione civile. Dopo la tappa organizzativa nel fine settimana trascorso a Napoli, il convoglio italiano si appresta quindi a salpare nuovamente da Augusta, già protagonista della missione precedente.

Nello scorso 13 settembre 2025, infatti, proprio da un porticciolo turistico privato nel golfo Xifonio partì una flottiglia composta da quasi venti imbarcazioni (vedi foto di repertorio in copertina), ricongiungendosi lungo la rotta ad altri convogli internazionali. Quel tentativo, tuttavia, non riuscì a raggiungere Gaza: la missione si interruppe al largo della costa, tra difficoltà operative e interventi delle forze israeliane che impedirono l’arrivo a destinazione.

Nonostante l’esito, gli organizzatori hanno deciso di riprovarci. Il nuovo progetto mantiene gli stessi obiettivi umanitari, ma si inserisce anche in un percorso di continuità politica e simbolica, volto a mantenere alta l’attenzione internazionale sulla situazione nella Striscia, dopo lo scoppio della guerra in Iran.

L’iniziativa coinvolge attivisti, tra cui lo scorso anno anche Greta Thunberg, operatori umanitari e realtà della società civile provenienti da diversi Paesi, in una missione che unisce solidarietà e denuncia, con l’obiettivo dichiarato di riuscire, questa volta, a portare a termine la traversata verso Gaza.