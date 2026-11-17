Sport Il bastone siciliano protagonista a Tenerife, con quattro augustani e due siracusani di

AUGUSTA – Quattro augustani e due siracusani hanno portato la tradizione del bastone siciliano alle Canarie, partecipando al secondo meeting internazionale “Ciudad de La Laguna” dedicato al juego del palo, denominazione autoctona per indicare le arti marziali tradizionali con il bastone. Le esibizioni principali si sono svolte dal 13 al 15 novembre a San Cristóbal de La Laguna, sull’isola spagnola di Tenerife.

La delegazione siciliana, unica rappresentanza italiana, era composta da tre maestri e tre allievi, guidati dal caposcuola di bastone siciliano, il siracusano Maurizio Agricola. Con lui il figlio Gioacchino Agricola, anch’egli maestro siracusano, e i quattro augustani della Asd Polisportiva Nico di Augusta: il maestro Samuele Rizzeri e gli allievi Salvatore Lanteri, Stefano Balsamo ed Emanuele Riera.

L’iniziativa, organizzata dal “Colectivo universitario de palo canario” (Cupc), ha riunito circa 120 partecipanti, provenienti da diverse realtà geografiche, tra cui Spagna, Venezuela, Colombia, Azzorre portoghesi e Sicilia. Presenti prevalentemente maestri delle scuole tradizionali, accanto ad alcuni allievi selezionati. La manifestazione ha celebrato anche i 55 anni di attività del collettivo organizzatore, fondato nel 1971.

Nella centrale Plaza de los Remedios si sono svolte dimostrazioni delle differenti tecniche di combattimento e utilizzo del bastone, con l’obiettivo di mettere a confronto tradizioni sviluppatesi in territori e culture diversi. Ogni scuola ha presentato il proprio stile, in un contesto di scambio culturale e trasmissione delle conoscenze, senza classifiche per le esibizioni tra le delegazioni.

Il bastone siciliano, disciplina nata come tecnica di difesa personale e progressivamente evolutasi in pratica sportiva e dimostrativa, si distingue anche per l’attrezzo utilizzato: un bastone lungo circa un metro e trenta centimetri, caratterizzato dalla presenza di nodi. Una tradizione che conserva tecniche, movimenti e modalità di combattimento tramandati attraverso l’insegnamento dei maestri.

La partecipazione italiana si inserisce nell’attività della Scuola di bastone siciliano di Siracusa, diretta dal maestro Maurizio Agricola e riconosciuta nell’ambito dell’Associazione internazionale del juego del palo. La scuola opera nel circuito dello Csen (Centro sportivo educativo nazionale), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Ad Augusta la disciplina viene insegnata dal maestro Rizzeri attraverso la Polisportiva Nico, associazione autonomamente affiliata allo Csen e collegata sul piano tecnico alla scuola siracusana.

L’incontro di Tenerife ha rappresentato anche un’occasione per approfondire le prospettive di tutela di queste antiche pratiche. Nel programma delle giornate culturali è stata infatti affrontata la possibilità di promuovere il riconoscimento del juego del palo canario come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, valorizzandone il significato storico e identitario.

Per i sei rappresentanti del territorio siracusano, la partecipazione ha costituito un’opportunità di confronto internazionale e di promozione del bastone siciliano, contribuendo a mantenere viva e a diffondere una disciplina che affonda le proprie radici nella tradizione popolare siciliana tra dodicesimo e quattordicesimo secolo.