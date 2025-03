Primo piano Incidente mortale sull’Augusta-Brucoli, muore 19enne di

AUGUSTA – Tragico incidente stradale ieri sera sulla Sp 1 Augusta-Brucoli, in cui ha trovato la morte il giovane Lorenzo Mallo (nella foto di copertina, da profilo Fb), diciannovenne augustano.

Poco prima delle 22, per cause al vaglio dei carabinieri di Augusta, l’auto avrebbe sbandato in curva, ribaltandosi e finendo su un muro di cinta privato.

Lorenzo, che sedeva sul posto passeggero, è finito sbalzato fuori dall’abitacolo e l’impatto gli sarebbe stato fatale. Alla guida dell’auto il fratello ventiduenne, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Trasportato a bordo di un’ambulanza all’ospedale “San Marco” di Catania, è ricoverato con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

A seguito del tragico evento e in segno di lutto, il Comune ha annullato tutte le attività carnascialesche in programma per il Martedì grasso. Lo ha reso noto stamani il sindaco Giuseppe Di Mare tramite la pagina social: “Dispiaciuti per la disgrazia che ha colpito la nostra comunità cittadina, con la tragica morte di Lorenzo Mallo, porgiamo alla sua famiglia le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Tutte le attività previste per oggi vengono annullate e rinviate a una data che vi comunicheremo a breve“.

I funerali di Lorenzo Mallo, che era un giovane lavoratore diplomatosi lo scorso anno, saranno celebrati domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 10,30 in chiesa Madre.