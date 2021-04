Hobby & Hi-Tech Juve, il destino di Pirlo appeso al nuovo obiettivo stagionale? di

Dopo gli ultimi giorni di voci sempre più insistenti su un clamoroso cambio in corsa sulla panchina bianconera, Andrea Pirlo avrebbe ricevuto rassicurazioni formali per la sua permanenza quale allenatore della Juventus, ed è Tuttosport a riportare il presunto giro di conferme all’interno dell’attuale dirigenza.

Nelle settimane scorse, cristallizzate le delusioni Champions, si vociferava di un cambio tecnico nella prossima stagione, con due ipotesi di ritorno, dalla più suggestiva Allegri alla meno caldeggiata Sarri, entrambe però mai ammesse da fonti ufficiali.

Delusioni per il pareggio contro la Fiorentina

La Juventus non ha brillato nell’ultima giornata, il pareggio per 1 a 1 sul campo della Fiorentina non fa ben sperare per quel salto di qualità richiesto a inizio stagione con il presumibile obiettivo almeno di un ritorno tra le semifinaliste di Champions. Insomma, per come sta giocando in campionato, sembra che nemmeno i bookmakers la favoriscano, confrontando quote, antepost e domande quotate in diversi portali web (www3.sitiscommesse24.com)

“Non è colpa di Andrea Pirlo“, sostengono sui social network gli ancora numerosi sostenitori dell’allenatore contestando invece le carenze in rosa, quando era trapelato da fonti interne alla società un mea culpa per aver mandato via Sarri. Ad oggi tali voci non si sono tradotte in un’idea concreta di ritorno come riportato da molti giornali sportivi.

Paratici su Pirlo, Superlega, Ronaldo e Dybala

Prima della partita con la Fiorentina, il managing director Fabio Paratici aveva parlato ai microfoni di Sky Sport. Ha spiegato alcuni nodi importanti sulla Superlega, accennando anche alla posizione della dirigenza bianconera. Altri club della Serie A chiederebbero sanzioni per la Juventus e gli altri due club italiani promotori, ma Paratici ha contestato la portata delle reazioni mediatiche dopo l’annuncio della Superlega. “Sono state raccontate cose non vere – ha in sostanza ribadito – nessuno ha mai pensato di abbandonare il campionato, e la formula non era chiusa“.

Dybala è stato l’anno passato il giocatore più decisivo in coppia con Ronaldo ma, ancora una volta, è stato al centro per mesi di possibili intenzioni di cessione o scambio, forse destinazione Premier. Paratici ha però smorzato i dubbi sulla tribolata stagione del numero dieci argentino: “Dybala e Ronaldo hanno giocato spesso insieme, non ho troppo da dire su loro. L’anno scorso hanno fatto la differenza, quest’anno Paulo ha giocato pochissime gare e si sente la mancanza. Poco da dire a livello tecnico. L’anno scorso avevamo anche Higuain, poi l’anno prima Mandzukic… Spesso giocavano insieme, altre volte separate. In una stagione di tante partite è normale ci siano i cambi“.

Infine il managing director su Andrea Pirlo, fissando il nuovo obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions: “In caso di Champions sarà sicuramente allenatore. Non pensiamo neanche al caso B. Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, è l’unico pensiero che abbiamo“.