Primo piano Kickboxing, doppio oro Team Sosta nella prima fase del campionato regionale di tatami a Giarre di

AUGUSTA – Due medaglie d’oro per Marco Tringali del Team Sosta nella prima fase del Campionato siciliano di tatami Federkombat, disputata questa domenica al Pala Giarre. L’esordiente della squadra augustana ha vinto nelle categorie fino a 40 e fino a 45 kg della Kick light maschile, classe Younger Cadets.

La manifestazione, organizzata dal Comitato regionale Sicilia di Federkombat insieme all’Asd Okinawa Fick and Fit, ha registrato circa 800 iscritti. Federkombat è la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni per la kickboxing.

Nella categoria fino a 45 kg, superiore a quella di appartenenza, Marco Tringali ha superato di misura il primo incontro, dopo un avvio difficile. Si è poi imposto in semifinale con verdetto unanime e ha controllato la finale, conquistando il primo oro.

Più combattuto il percorso nei 40 kg. Tringali ha iniziato il primo incontro in svantaggio per una penalità legata all’abbigliamento di gara, riuscendo comunque a passare il turno. In semifinale ha ribaltato di misura il risultato dopo aver chiuso in svantaggio la prima ripresa. In finale ha ottenuto un altro verdetto unanime, centrando il secondo oro di giornata.

Per Domenico Tringali, anche lui esordiente, la gara si è interrotta nei primi secondi dell’incontro nella categoria superiore, fino a 35 kg. L’infortunio gli ha impedito di gareggiare anche nella propria categoria. “Ragazzo molto bravo, si rifarà al prossimo evento. Forza Domenico!“, ha commentato il maestro Francesco Sosta.

“Come preannunciato nei mesi scorsi, partiamo dai più piccoli per costruire in grande“, dichiara Sosta. “Portare chiunque in gara pensando che faccia esperienza è controproducente: deve competere solo chi ha maturato la giusta esperienza – puntualizza il maestro augustano – Orgogliosi di voi. Avanti così!“.