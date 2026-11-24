Primo piano Kickboxing e Mma light, la Bushido Academy di Augusta a podio nella prima fase dei regionali di Giarre di

AUGUSTA – Un oro e un argento nella Mma light e un doppio podio al debutto nella kickboxing da tatami. Sono i risultati messi in evidenza dal tecnico augustano Antonio Milici nel bilancio dell’Asd Bushido Academy Martial Arts al termine della prima fase dei campionati regionali Federkombat 2026-2027, disputata lo scorso 15 novembre al Pala Giarre, nel Catanese. La prova di kickboxing da tatami era valida per la qualificazione al Criterium.

La società augustana si è presentata a Giarre con 12 atleti iscritti tra Kick Light e Light Contact, tre dei quali anche nella Mma light. Complessivamente si sono iscritti alla manifestazione 798 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Milici, tecnico federale di secondo livello nella kickboxing e nella Mma, è stato tra gli artefici, insieme al maestro catanese Domenico Costanzo, della prova di Mma light disputata per la prima volta in gabbia.

Nella Mma light, Salvatore Serra ha conquistato l’oro nella classe Youth B dopo tre incontri in gabbia. Antonio Erriquez ha ottenuto l’argento al debutto nella classe Senior, mentre Raoul Chellini Valente, iscritto tra gli Junior, è stato squalificato.

Nella kickboxing da tatami, in evidenza le medaglie del debuttante Alberto Fazio, secondo e terzo nelle due specialità in cui era iscritto, nella classe Older Cadets oltre 60 kg.

“Sono soddisfatto delle prestazioni dei miei allievi, soprattutto per quelli a prima esperienza – commenta Milici – I miei allievi partecipanti sono stati tutti veramente molto bravi e all’altezza degli sfidanti“, aggiunge il tecnico, secondo cui “c’è ancora molto da lavorare” visto il livello raggiunto nelle competizioni federali.

Nel prosieguo della stagione, dovrebbe tenersi a Trapani, nel febbraio 2027, la seconda fase regionale e a Jesolo, nel maggio 2027, l’appuntamento per i campionati italiani.