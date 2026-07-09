Sport Kickboxing, l’augustana Giada Di Franco rappresenta la Sicilia al triangolare internazionale del “Light Revolution summer camp” di Catania di

AUGUSTA – C’è anche l’atleta augustana Giada Di Franco tra i protagonisti del “Light Revolution summer camp” 2026, prestigioso appuntamento dedicato alla kickboxing che ha riunito a Catania atleti e tecnici di rilievo nazionale e internazionale. La giovane fighter del Fighter e Fitness Team Sosta è stata infatti selezionata per vestire i colori della rappresentativa siciliana nel torneo internazionale di Light contact, vivendo un’importante esperienza di confronto tecnico e agonistico.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Revolution Team dei maestri Carmelo Strano e Damiano Tramontana, con il patrocinio del Comune di Catania, ha proposto otto giorni di allenamenti e attività tecniche tra il tatami, la spiaggia, il boschetto della Plaia e la palestra, coinvolgendo atleti provenienti da diverse realtà sportive.

Il momento culminante si è svolto al Pala Fijlkam, teatro del tradizionale triangolare internazionale di Light contact disputato secondo i regolamenti ufficiali Wako, che ha visto affrontarsi le rappresentative di Sicilia, Italia e Polonia. Al termine degli incontri, tutte e tre le selezioni hanno chiuso con il medesimo punteggio, rendendo impossibile individuare una vincitrice sul piano sportivo. Gli organizzatori hanno quindi attribuito simbolicamente il primo posto alla rappresentativa ospite della Polonia, quale riconoscimento di cortesia, mentre il torneo si è sostanzialmente concluso in perfetta parità tecnica tra le tre squadre.

Tra gli atleti chiamati a rappresentare la Sicilia sono saliti sul tatami Giada Di Franco, Salvatore Russo ed Elena Tombini, confrontandosi con avversari di elevato profilo internazionale. Particolarmente qualificata la formazione della Polonia, composta da Natalia Kowalska, campionessa del mondo Cadetti di Point fighting, Krystian Kowalski e Pola Stołowska, pluricampionessa nazionale e campionessa europea Wako. La rappresentativa dell’Italia era invece composta da Chloe Volpe, campionessa italiana Cadetti 2025 di Kick light e atleta convocata nella Nazionale italiana, Samuele Simondi e dalla campionessa del mondo Germana Bonanno.

Ad arricchire ulteriormente il livello tecnico del camp è stata la presenza di atleti e tecnici di primo piano della kickboxing internazionale, tra cui la pluricampionessa mondiale Valeria Calabrese, la stessa Germana Bonanno e i tecnici della Nazionale italiana Manuel Nordio, Ivan Sciolla, Davide Colla e Francesca Ceci, che hanno guidato le sessioni di allenamento e approfondimento tecnico.

“La convocazione di Giada nella rappresentativa siciliana rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra società – commenta il maestro Francesco Sosta – Essere chiamati a confrontarsi con campioni del mondo, d’Europa e con alcuni dei migliori giovani talenti internazionali significa vedere riconosciuto il lavoro quotidiano svolto in palestra“.

“Al di là del risultato del torneo – prosegue Sosta – esperienze come questa consentono agli atleti di maturare dal punto di vista tecnico, tattico e umano. Giada ha affrontato ogni incontro con determinazione e spirito sportivo, rappresentando nel migliore dei modi il Fighter e Fitness Team Sosta, Augusta e la Sicilia“.