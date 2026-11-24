Sport Kumite, l’augustano Luca Palermo vince l’oro all’Open League di Roma di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Due ori in otto giorni per l’augustano Luca Palermo. Lo scorso 15 novembre il karateka augustano, in forza all’Asd Rembukan Karate Augusta, ha vinto la prova di kumite, la specialità del combattimento, all’Open League di Roma. La tappa del circuito nazionale Fijlkam si è disputata dal 13 al 15 novembre al Pala Pellicone di Ostia, con le gare Under 14 nella giornata conclusiva.

Il primo successo era arrivato domenica 8 novembre al Pala Serranò di Patti, nel Messinese. Ai Campionati regionali Esordienti, Palermo aveva conquistato l’oro nella categoria −48 kg, guadagnandosi la qualificazione alla finale nazionale. Per la Rembukan avevano ottenuto il pass anche Giorgia Fazio, prima nei −62 kg, ed Elvira Di Grande, terza nei −50 kg. I Campionati italiani Esordienti sono in programma sabato 28 e domenica 29 novembre a Vigevano, in provincia di Pavia.

Alla trasferta di Ostia, per la società augustana guidata dai maestri Eduardo e Franco Pasqua, hanno preso parte anche Lorenzo Sarcià, Sebastiano Fazio e Samuele Pugliaris.

“Ho sempre creduto in Luca“, ha detto il tecnico Eduardo Pasqua, che lo segue dagli esordi, ricordando il lavoro quotidiano in palestra con i ragazzi della Rembukan e ringraziando altresì lo staff e le famiglie che li accompagnano nel percorso agonistico.