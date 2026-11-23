Primo piano L’augustana Alessandra Garufi eletta presidente della Camera civile di Siracusa di

AUGUSTA – È l’avvocata augustana Alessandra Garufi la nuova presidente della Camera civile di Siracusa. Già vicepresidente nel precedente mandato, è stata eletta dall’assemblea dei soci tenuta nel capoluogo aretuseo lo scorso 17 novembre nell’ambito del rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione per il prossimo biennio.

La Camera civile è un’associazione professionale che riunisce avvocati impegnati prevalentemente nel settore del diritto civile, con l’obiettivo di promuovere la formazione e l’aggiornamento specialistico, valorizzare il ruolo dell’avvocatura civilista e contribuire al miglioramento del funzionamento della giustizia attraverso il confronto con le istituzioni giudiziarie.

Secondo quanto comunicato dall’associazione, ad affiancare Garufi nel nuovo ufficio di presidenza saranno gli avvocati Silvia Leone, vicepresidente, Massimo Cortese, segretario, e Francesca Caligiore, tesoriera. Completano il consiglio direttivo Patrizia Dugo, in qualità di past president, Giovanna Cicero ed Elisa Amenta.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata – dichiara, attraverso una nota stampa margine, la neo presidente Alessandra Garufi – Dopo l’esperienza maturata nel ruolo di vicepresidente, raccolgo questo incarico nel segno della continuità e del dialogo. Il nostro impegno proseguirà nel solco tracciato in questi anni, con l’obiettivo di promuovere l’adeguamento del diritto civile sostanziale e processuale alle esigenze della società, rafforzare la formazione specialistica e collaborare con gli operatori del foro e della magistratura per migliorare l’efficienza della giustizia civile sul territorio siracusano“.

Tra le priorità annunciate per il nuovo mandato figurano l’organizzazione di convegni e seminari di aggiornamento professionale, il confronto con il Tribunale e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, in particolare sui tempi del processo civile e sull’innovazione digitale, e la tutela del ruolo e del prestigio dell’avvocatura civilista.