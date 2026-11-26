Primo piano L’augustana “Onirika” in coproduzione per Rai Documentari, un film sulla vita di Claudio Villa di

AUGUSTA – Nuova coproduzione di rilievo nazionale per la “Onirika film production” di Pierpaolo Saraceno, regista e attore teatrale augustano trapiantato da anni a Roma, dove ha intrapreso anche la strada della produzione cinematografica. La giovane società è impegnata, ancora una volta al fianco della “Rio Film” di Roberto Gambacorta, nella realizzazione di un documentario in esclusiva per Rai Documentari, dedicato alla vita e alla carriera di una delle voci più rappresentative della canzone italiana del Novecento, Claudio Villa.

Il documentario, dal titolo “Romanzo di una voce”, ha l’uscita programmata per febbraio 2027, nel mese in cui ricorrerà il quarantesimo anniversario della scomparsa dell’artista romano, avvenuta il 7 febbraio 1987.

Di particolare rilievo le testimonianze raccolte dalla produzione, con interviste a personalità di primo piano del panorama musicale italiano, tra cui il premio Oscar Nicola Piovani (nella foto di copertina, al centro tra Gambacorta e Saraceno) e i celebri interpreti Al Bano e Iva Zanicchi, quest’ultima vincitrice proprio con Claudio Villa del Festival di Sanremo del 1967, con il brano “Non pensare a me”.

Il progetto ripercorre la parabola umana e artistica del cantante, all’anagrafe Claudio Pica, a partire dalle umili origini nel quartiere romano di Trastevere, dagli anni della guerra e dalle prime esperienze nel teatro popolare, fino alla consacrazione attraverso la radio, il cinema e la televisione.

Dalle anticipazioni esclusive riservate a La Gazzetta Augustana emerge l’intento di raccontare non soltanto l’artista, quattro volte vincitore del Festival di Sanremo, ma anche l’uomo dietro il personaggio del “Reuccio” della canzone italiana, attraverso le difficoltà personali, il riscatto sociale conquistato grazie al talento, il rapporto viscerale con il pubblico e quello spesso conflittuale con la critica.

La vicenda biografica si intreccia così con la storia sociale e culturale dell’Italia del Novecento, dalla ricostruzione postbellica al boom economico, dall’avvento della televisione all’affermazione delle nuove generazioni di interpreti, in un confronto tra la tradizione melodica italiana e i linguaggi musicali emergenti.

Per la società di produzione dell’augustano Saraceno si tratta di una nuova tappa del percorso avviato nel 2025 con la coproduzione della commedia romantica “Almeno a Natale”, con protagonisti Sergio Muniz ed Enrica Guidi, che aveva già visto la “Onirika” collaborare con la “Rio Film”, oltre che con la “Zoorama Film” di Carlo Benso.