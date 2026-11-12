Primo piano L’augustano Antonello Forestiere per la terza volta consigliere scientifico della Marina militare di

AUGUSTA – L’augustano Antonello Forestiere, di professione avvocato, ha ricevuto il conferimento del titolo di Consigliere scientifico della Marina militare (area disciplina Umanistica) da parte del capo di Stato maggiore ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto nel corso della cerimonia tenutasi a Roma, Palazzo Marina, il 20 ottobre scorso (vedi foto di copertina).

È questa la terza volta dal 2018 che la Marina militare assegna il prestigioso titolo onorario all’avvocato Forestiere. La motivazione della concessione ha rimarcato il suo trentennale, qualificato e ininterrotto impegno per il Museo della Piazzaforte di Augusta e le specifiche attività di ricerca storica e celebrative sviluppate per la Scuola comando navale presso la 4ª Divisione Navale con sede ad Augusta, anche in relazione ad importanti eventi celebrativi quale il suo 100° anniversario.

Antonello Forestiere, al riguardo, da ultimo ha infatti ideato e disegnato il monumento, inaugurato il 10 settembre scorso alla banchina “Tullio Marcon”, raffigurante la prora in metallo di una corvetta su base troncoconica in marmo con diciture commemorative; suo anche il disegno del logo riportato nell’annullo postale speciale di Poste Italiane per l’evento, riprodotto poi ulteriormente sul crest celebrativo dell’anniversario.

I componenti del Consiglio scientifico della Marina militare fanno parte di un organo consultivo composto da personalità di alto profilo provenienti dal mondo accademico, della ricerca, delle istituzioni, dell’industria e del giornalismo. I consiglieri forniscono alla Forza armata pareri, competenze specialistiche e consulenze a titolo gratuito e onorifico. Vengono nominati direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare su proposta di un’apposita commissione che valuta i curriculum e i profili dei candidati. Le aree di competenza dei consiglieri nominati coprono vari settori, tra cui l’ingegneria, l’energia, la tutela dell’ambiente marino, la sicurezza in mare, la cybersecurity, la protezione delle infrastrutture critiche, le discipline umanistiche (storia, attività di ricerca, celebrative, tutela e divulgazione) e quelle sanitarie.

Il 24 ottobre scorso, Forestiere ha poi tenuto presso la Stazione navale di Taranto la conferenza celebrativa del 100° anniversario della Scuola comando navale e nell’occasione è stato presentato il suo volume “Scuola di Comando Navale, un secolo in plancia”, frutto di ricerca presso l’Archivio storico della Marina militare e compendiato da immagini del suo archivio fotografico, edito dalla Rivista Marittima. Lo stesso evento, sempre alla presenza delle massime autorità della Marina militare e qualificati ospiti, è stato ripetuto il 28 ottobre sera a bordo della portarerei Cavour a Civitavecchia. Alla prima parte dell’evento hanno preso parte: il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano; il sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla Marina militare, Matteo Perego di Cremnago; il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto; e il comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, che ha seguito l’iniziativa fino alla sua conclusione. Presenti, inoltre, numerose altre alte autorità civili e militari dello Stato.

Al mattino invece, Antonello Forestiere ha avuto l’onore di fare parte della rappresentanza degli equipaggi delle navi Orione, Vega e Comandante Bettica della 4ª Divisione Navale e dei componenti la 311ª sessione di Scuola comando navale, giunte da Augusta al comando dal contrammiraglio Davide Da Pozzo, ammessa in Vaticano all’udienza di Papa Leone XIV.