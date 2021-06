Hobby & Hi-Tech L’evoluzione del settore videoludico: innovazione, piattaforme e dispositivi usati di

L’industria dei videogiochi è all’apice di un’evoluzione entusiasmante: dopo essere passata ai giochi nello spazio digitale, ora espandendosi ai giochi su piattaforme e dispositivi, l’industria dei videogiochi è pronta a offrire “gaming as a service”.

Sempre meno copie fisiche e più giochi in versione streaming

In primo luogo, abbiamo assistito a un allontanamento dall’acquisto di copie fisiche dei giochi, poiché la possibilità per alcuni sistemi di utilizzare giochi realizzati per le generazioni precedenti aumenta anche la vita di un gioco. In secondo luogo, stiamo assistendo a un aumento della flessibilità di gioco, che consente di giocare su piattaforme e dispositivi. I videogiochi stanno passando da tempo al modello digitale e servizi di gioco come Playstation Now e Xbox Game Pass e Xbox Play Anywhere di Microsoft (il prossimo passo sarà Project xCloud) stanno permettendo alle persone di giocare ai loro giochi, in precedenza solo su dischi fisici accessibili solo con le loro console, su più dispositivi e piattaforme compatibili.

Servizi in abbonamento e librerie facilmente consultabili

I due cambiamenti di cui sopra stanno accadendo da un po’ di tempo , ma questo terzo cambiamento è molto più recente. Siamo appena entrati nel gioco come servizio – abbonamenti a librerie di giochi e videogiochi in streaming piuttosto che acquistarli – creando una serie di possibilità in molte aree distinte dell’industria dei giochi. La combinazione di queste tre fasi ha iniziato a prendere il sopravvento e sta innescando una nuova ondata di concorrenza e innovazione in questo settore.

Poiché i giochi sono diventati digitali, non solo sono passati alla disponibilità su più dispositivi (giochi offerti su entrambi i sistemi più recenti) ma anche piattaforme (giochi offerti con funzionalità multipiattaforma in cui i giocatori su Xbox possono giocare con altri su PC e Playstation). I dispositivi non hanno più bisogno di unità ottiche per gestire i giochi; i giochi possono essere scaricati digitalmente attraverso il dispositivo. Ciò ha avuto due effetti principali: in primo luogo, ha dato al mercato dei giochi per dispositivi mobili ampio spazio per crescere, cosa che ha chiaramente fatto. E in secondo luogo, questo passaggio al digitale ha consentito agli sviluppatori di tutte le dimensioni di offrire i propri giochi molto più facilmente su piattaforme e dispositivi. Questo movimento ha portato una maggiore accessibilità al gioco nel suo insieme e gli ha permesso di offrire più opportunità multipiattaforma.

Lo sviluppo odierno per la videoludica attuale

Con questo sviluppo è arrivata la capacità di giocare non solo su una vasta gamma di nuovi dispositivi, ma anche di poter giocare allo stesso gioco insieme agli amici su piattaforme concorrenti come Xbox, Playstation e PC. Alcuni giochi possono essere riprodotti su PC, tablet, laptop e persino telefoni: il popolarissimo gioco Fortnite ne è un esempio. Sfruttando ulteriormente la compatibilità tra dispositivi, Microsoft offre il proprio servizio cross-device chiamato Xbox Play Anywhere (il servizio cross-device di Sony trasmette i giochi) in cui gli utenti possono giocare ai propri giochi Xbox sui propri PC. Abbiamo visto come anche il settore del gaming sia stato in costante evoluzione, rispetto al decennio passato, quando invece aveva puntato di più sulla propria diffusione, in termini di gameplay. Oggi invece i casino online italia sono diventati sempre più sicuri e facili da raggiungere, sia tramite dispositivo mobile come smartphone e tablet, sia da PC e laptop. Un punto di vantaggio che prima non era così scontato rispetto al presente. Allo stesso modo, Apple sta sviluppando Apple Arcade, un servizio di abbonamento a giochi per iOS, Mac e Apple TV che verrà rilasciato nell’autunno di quest’anno. Apple Arcade è stato progettato per consentire agli abbonati di giocare su più dispositivi Apple e ospiterà un elenco curato di giochi, alcuni provenienti da partnership di sviluppatori e studi con Apple, esclusivamente su Apple Arcade.

Quali sono le vere novità per le piattaforme di gaming digitale

Un gioco disponibile su più piattaforme non è nuovo; i consumatori potevano acquistare in precedenza più copie dello stesso gioco per sistemi diversi. La novità è l’aumento delle capacità multipiattaforma come gli account universali singolari per i giochi e la funzionalità multiplayer indipendentemente dalla piattaforma utilizzata dagli altri giocatori. Ad esempio, i dati di gioco da Playstation non possono essere trasferiti a Xbox, ma il numero di giochi è in crescita in cui gli utenti possono accedere ai propri account per un gioco su Playstation, Xbox o PC o giocare allo stesso gioco in modo competitivo con gli amici su quelle piattaforme. Giochi come Fortnite e Rocket League sono esempi dell’inizio di questo cambiamento. Questa fase di sviluppo nell’industria dei videogiochi sta iniziando il processo di de-enfatizzazione della macchina che hai in primo luogo. La combinazione di giochi nello spazio digitale, progressi nella potenza di calcolo e giochi su dispositivi e piattaforme ha portato alla fase più recente del gioco a cui siamo attualmente seduti: il passaggio a servizi basati su abbonamento che forniscono giochi come lo streaming cloud dei videogiochi.