Sport Maratona di New York, runner augustano tra i primi 10mila al traguardo: chiude in 3 ore e 37 minuti di

AUGUSTA – Missione compiuta per il runner augustano Salvo Sciascia, che ieri, domenica 1° novembre, ha portato a termine la 55ª edizione della maratona di New York, tagliando il traguardo di Central Park con il tempo ufficiale di 3 ore, 37 minuti e 38 secondi. Il podista dell’Asd Megara Running, società presieduta da Carmelo Casalaina, ha così coronato la partecipazione a una delle competizioni podistiche più celebri al mondo, nonostante un percorso di avvicinamento segnato da problemi fisici.

Secondo i risultati ufficiali, Sciascia si è classificato al 9.522° posto assoluto su 61.062 atleti, risultando 7.287° nella graduatoria maschile su 31.989 concorrenti. Particolarmente significativo il piazzamento nella fascia d’età 55-59 anni, nella quale ha conquistato la 304ª posizione su 2.107 partecipanti. Il 57enne augustano, in gara con il pettorale numero 13814, si è inoltre collocato al 389° posto tra i 2.360 concorrenti italiani presenti nella graduatoria.

I dati cronometrici documentano una prima metà di gara affrontata in 1 ora, 40 minuti e 10 secondi, seguita da una seconda parte completata in 1 ora, 57 minuti e 28 secondi. Il passaggio al 30° chilometro è stato registrato in 2 ore, 26 minuti e 27 secondi, quello al 40° in 3 ore, 24 minuti e 33 secondi. Il tempo finale corrisponde a un’andatura media di circa 5 minuti e 10 secondi al chilometro.

Un rallentamento nella seconda metà del percorso che si inserisce nel quadro delle difficoltà fisiche riferite dalla società sportiva. Già alla vigilia della partenza, infatti, la Megara Running aveva reso nota una preparazione particolarmente impegnativa, affrontata anche durante la torrida estate augustana e condizionata da problemi fisici sopraggiunti nei mesi precedenti l’appuntamento americano.

Durante la gara, “i risentimenti fisici – fa sapere la società podistica – si sono fatti sentire nella seconda parte del percorso“, rendendo particolarmente difficoltosi i passaggi sui ponti e il lungo tratto della Fifth Avenue. “Il nostro Salvo ha stretto i denti, difendendo il ritmo e stringendo il passo fino alla linea d’arrivo, dando grande dimostrazione di resilienza e profonda passione per la corsa“, sottolinea la Megara Running.

La maratona, disputata sulla distanza regolamentare di 42 chilometri e 195 metri, ha attraversato i cinque distretti di New York, dalla partenza a Staten Island, attraverso Brooklyn, Queens, Manhattan e Bronx, fino all’arrivo a Central Park. L’edizione 2026 ha coinciso anche con il cinquantesimo anniversario dell’introduzione del percorso attraverso i cinque distretti, inaugurato nel 1976.

Per la società podistica augustana, la partecipazione di Sciascia assume un significato che va oltre il risultato cronometrico, definendola “una prestazione di grande spessore e di forte valore simbolico“. Il direttivo e i tesserati dell’Asd Megara Running hanno quindi espresso le proprie congratulazioni al concittadino per aver completato la prestigiosa maratona, “portando con orgoglio il nome della nostra società e della città di Augusta a livello internazionale“.