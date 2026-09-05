Primo piano Marina militare, l’ufficiale augustano Pellitteri al comando del pattugliatore “Thaon di Revel” di

AUGUSTA – Cambio al comando del pattugliatore polivalente d’altura “Paolo Thaon di Revel” della Marina militare. Da ieri, 4 settembre, alla guida dell’unità navale c’è il capitano di fregata Christian Giovanni Pellitteri, catanese di nascita ma augustano d’adozione, legato alla città anche per ragioni familiari: ha sposato un’augustana e risiede ad Augusta con la propria famiglia.

Pellitteri è subentrato al capitano di fregata Ferdinando Viola. La sobria cerimonia di avvicendamento si è svolta sul ponte del pattugliatore, al largo di Malta, nell’ambito dell’attuale attività operativa dell’unità, che è impiegata nella missione europea “Eunavfor Med Irini” nel Mediterraneo e ha fatto ingresso nel porto maltese per una sosta. Il “Paolo Thaon di Revel” ha base a Taranto.

Nato a Catania, classe 1981, Pellitteri ha intrapreso la carriera militare frequentando l’Accademia navale dal 2003 al 2008 e conseguendo la laurea in Scienze marittime e navali all’Università di Pisa. Sul piano della formazione superiore, ha più di recente frequentato il Corso normale di Stato maggiore presso l’Istituto di studi militari marittimi di Venezia, conseguendo un master universitario di secondo livello in Studi strategici e sicurezza internazionale, e ha completato un percorso formativo presso il Nato Defence College.

Tra il 2015 e il 2016 ha prestato servizio presso il Comando delle Forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (Comforpat), mentre nel 2017 ha assunto il comando del cacciamine “Crotone”. Dopo il conseguimento della certificazione Mareval, con l’unità ha partecipato all’aggregazione al dispositivo Nato “Snmcmg2“, il secondo gruppo navale permanente dell’Alleanza dedicato alle contromisure mine. Dal 2018 al 2019 è stato capo reparto Radar Ge del cacciatorpediniere “Andrea Doria”.

La sua carriera è quindi proseguita in incarichi presso gli organismi centrali della Difesa: dal 2020 al 2022 è stato addetto alla Sezione Asia-America dell’Ufficio relazioni internazionali dello Stato maggiore della Difesa e, dal 2022 al 2025, ha ricoperto l’incarico di capo sezione Coordinamento e segreteria presso il Terzo reparto – Direzione strategica e cooperazione internazionale dello Stato maggiore della Difesa.

Nell’ultimo biennio 2025-2026 Pellitteri è stato comandante in seconda di nave “Fasan”, incarico immediatamente precedente all’assunzione del comando del “Thaon di Revel”.

Nel corso dei diversi periodi d’imbarco e degli incarichi operativi ha preso parte, tra le altre, alle operazioni “Albania 2”, “Mare Nostrum”, “Kipion” della Royal Navy, “Snmcmg2”, “Sophia”, “Mare Sicuro”, “Noble Shield” e “Sea Guardian”, maturando esperienza sia in contesti nazionali sia in dispositivi multinazionali e Nato.