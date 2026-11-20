Primo piano Melilli-Augusta, Annino (Fdi) chiama in causa Carta su proposta di variante Granatello e Tmb: “I cittadini hanno diritto di sapere” di

AUGUSTA – Dallo scontro politico provinciale tra Fratelli d’Italia e Mpa-Grande Sicilia emergono due questioni che riguardano direttamente Augusta: la proposta di variante urbanistica per quasi 6mila metri cubi residenziali in contrada Granatello e la ricerca di un sito provinciale per il nuovo impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti. A chiamare in causa il deputato regionale e sindaco di Melilli, Peppe Carta (Mpa-Grande Sicilia), è Antonio Annino, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia ed ex consigliere comunale di Melilli, con una nota stampa diffusa questo pomeriggio.

L’intervento si inserisce nel serrato botta e risposta tra il deputato nazionale Luca Cannata (Fdi) e il commissario provinciale di Mpa-Grande Sicilia, Enzo Vinciullo, culminato nella proposta del parlamentare di un confronto televisivo con Vinciullo, Carta e il sindaco di Siracusa Francesco Italia contemporaneamente.

“Cannata ha rilanciato con un confronto tre contro uno. Si è detto pronto a confrontarsi con lei, Giuseppe Carta e il sindaco Francesco Italia, tutti e tre insieme“, scrive Annino rivolgendosi a Vinciullo, che in precedenza gli aveva espresso solidarietà definendolo un suo “brillante ex alunno”. Il dirigente Fdi di Melilli rilancia a sua volta la disponibilità a un faccia a faccia: “Se vuole davvero un confronto televisivo con me, sono pronto“.

Ma il passaggio politicamente più rilevante per Augusta arriva quando Annino sposta il confronto su Carta, del quale contesta alcune scelte amministrative e la mancata disponibilità, secondo la sua ricostruzione, a un confronto pubblico sulle questioni già sollevate a Melilli. “L’unica volta che ci siamo misurati direttamente è stata in Consiglio comunale a Melilli, sul Tmb“, ricorda Annino, aggiungendo: “Da allora l’ho chiamato in causa più volte, anche pubblicamente. Sulle mie contestazioni, silenzio. A un nuovo faccia a faccia, mai un sì“.

È a questo punto che il dirigente melillese di Fratelli d’Italia introduce la questione dei terreni di Augusta, annunciando ulteriori iniziative pubbliche e richiamando documentazione catastale e amministrativa che sostiene di avere raccolto.

“La stampa locale ha già parlato dei terreni di contrada Granatello, vicino all’ospedale. Ci penso io a rinfrescare la memoria, carte alla mano“, afferma Annino. Sostiene inoltre, richiamando visure catastali, che la proprietà del terreno sarebbe riconducibile a un familiare acquisito del deputato Carta. Una circostanza che, non essendo stata autonomamente riscontrata dalla Redazione, resta attribuita esclusivamente all’autore della nota e non costituisce, di per sé, elemento indicativo di irregolarità. “Dagli atti che ho raccolto risulta una richiesta di cambio di destinazione d’uso“, aggiunge Annino.

La questione urbanistica richiamata da Annino si inserisce in un procedimento amministrativo effettivamente esistente, già ricostruito da La Gazzetta Augustana nell’approfondimento giornalistico pubblicato il 4 novembre.

Si tratta della procedura regionale numero 4803, relativa a una proposta privata di variante puntuale al vigente Piano regolatore generale “Calandra”, finalizzata ad attribuire una destinazione residenziale a un fondo di 14.644 metri quadrati in contrada Granatello, prevalentemente classificato come zona F per attrezzature e servizi (vedi copertina). La proposta prevede una capacità edificatoria di 5.858 metri cubi, da concentrare su una parte dell’area, invocando la decadenza dei precedenti vincoli espropriativi.

La procedura, sottoposta a verifiche urbanistiche e ambientali, non equivale a un’autorizzazione a costruire. In base agli ultimi atti esaminati dalla Redazione, il procedimento regionale risultava ancora nella fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (Vas). Il fondo ricade nel comparto territoriale a ridosso delle ex Saline Regina, il cui sistema naturalistico è tutelato nell’ambito del sito della Rete Natura 2000 “Saline di Augusta”. Proprio l’eventuale destinazione futura di questa fascia di territorio ha alimentato un acceso confronto cittadino.

Nella seduta del Consiglio comunale del 29 ottobre, infatti, la mozione di indirizzo per estendere la destinazione a parco urbano all’area, presentata dal consigliere di maggioranza Marco Niciforo, è stata respinta con un solo voto favorevole, quello del proponente, 20 astensioni e tre assenze. Nel dibattito erano emerse contestazioni sull’accesso agli atti e richieste di chiarimento sulle trasformazioni urbanistiche prospettate.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Archeoclub d’Italia, sede di Augusta, che il 12 novembre ha trasmesso una articolata nota via Pec alla Regione Siciliana, all’amministrazione comunale, al Consiglio e alla Soprintendenza di Siracusa. L’associazione ha espresso contrarietà alla prospettata destinazione residenziale, sollecitando chiarimenti sulla natura e sull’eventuale decadenza dei vincoli urbanistici, sulla compatibilità della proposta con le disposizioni in materia di consumo di suolo e sulle possibili interferenze con il vicino sito Natura 2000 “Saline di Augusta”. L’Archeoclub ha inoltre proposto di preservare la fascia agricola e naturalistica tra l’ospedale “Muscatello”, le saline e la costa, valutandone l’inclusione in un più ampio progetto di parco naturalistico, come documentato nell’articolo del 12 novembre.

L’altra questione sollevata da Annino riguarda la possibile localizzazione nel territorio di Augusta del nuovo impianto provinciale di trattamento meccanico biologico, destinato alla lavorazione della frazione residua dei rifiuti urbani indifferenziati attraverso processi di separazione meccanica e trattamento biologico.

Il progetto aveva inizialmente interessato il territorio di Melilli, ma l’individuazione dei terreni aveva provocato forti polemiche, anche per questioni relative alla loro proprietà. Successivamente, su richiesta dello stesso sindaco Carta, la Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (Srr) di Siracusa ha avviato la ricerca di una diversa area nel territorio provinciale. L’iter è passato attraverso un primo avviso pubblico rivolto ai Comuni soci, pubblicato il 30 dicembre 2025, e una successiva consultazione rivolta ai privati nel febbraio 2026. Quest’ultima aveva carattere esplorativo e non comportava l’individuazione definitiva del sito.

Ora Annino introduce un elemento ulteriore, che chiama direttamente in causa Augusta. “Guarda caso, Augusta è anche il comune in cui ricadono tutte e tre le proposte per il nuovo sito del Tmb, riportate nel verbale della Srr del 21 maggio. Sono due vicende distinte, nello stesso comune. Su entrambe i cittadini hanno diritto di sapere che cosa si sta decidendo“, dichiara.

La circostanza trova riscontro nel verbale numero 3 del Consiglio di amministrazione della Srr Ato Siracusa Provincia, relativo alla seduta del 21 maggio 2026, esaminato da questa Redazione. L’atto riporta infatti tre manifestazioni di interesse presentate da soggetti privati per la disponibilità di aree nel territorio comunale di Augusta: una in contrada Monaca/Costa Pisone, una relativa a un’area a destinazione industriale e una terza riguardante due lotti in contrada Costa Mendola.

Nello stesso verbale si dà conto delle valutazioni istruttorie condotte dalla Srr, che hanno consentito di individuare nel territorio augustano una soluzione ritenuta praticabile e compatibile sotto il profilo urbanistico e tecnico. Il Consiglio di amministrazione ha approvato all’unanimità la relazione informativa, disponendone la trasmissione agli uffici regionali competenti per le successive determinazioni.

Non si tratta, tuttavia, dell’approvazione definitiva di un sito né dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Il verbale documenta una fase del percorso amministrativo, che richiede anche una modifica localizzativa del Piano regionale di gestione dei rifiuti, originariamente riferito al territorio di Melilli.

Le due vicende richiamate da Annino, pur riguardando procedimenti distinti, accendono così i riflettori su altrettante questioni di rilievo per il territorio di Augusta, sulle quali il dirigente melillese di Fratelli d’Italia sollecita chiarimenti. Resta naturalmente aperto lo spazio per eventuali precisazioni o repliche da parte del deputato regionale Peppe Carta.