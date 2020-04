Motori MotoGp 2020, (quando) si torna in pista? Indiscrezioni e curiosità di

La nube di incertezza che sino ad ora ha sovrastato la MotoGP si dirada a fatica: è ancora in corso l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 e il Motomondiale di tutte le classi resta al palo anche nella primavera. Nonostante alcuni Paesi stiano già valutando progressive e caute riaperture di alcuni settori economici, in ogni caso si prevedono restrizioni per i viaggi e divieti di assembramenti, dunque è arduo programmare la partenza del nuovo campionato.

È stata riportata dalla stampa internazionale nei giorni scorsi una dichiarazione del Ceo della Dorna, società spagnola che gestisce il settore commerciale del Motomondiale. Alla luce di quanto dichiarato, mentre il Blog l’Insider racconta molto bene cosa accade in fase pre mondiale, saltate le prime otto tappe della stagione, non sembra comunque verosimile che i fenomeni su due ruote possano tornare in pista prima di agosto, a Brno in Repubblica Ceca.

Nel frattempo questa primavera si è animata dal rombo delle moto virtuali, con i piloti a sfidarsi in mediatiche virtual race. Ancora tutto tace sulle piste reali ma c’è la speranza di rivederle popolate entro l’estate, o almeno così pensano gli appassionati di scommesse sportive sulla MotoGP che, in attesa della ripresa a due ruote, si dedicano ad altri sport.

Curiosità sui campioni

Tra i pluricampioni del mondo, Valentino Rossi da settimane si sta dedicando a motocross nel suo ranch e a iniziative di solidarietà a sostegno delle strutture sanitarie, come l’acquisto di nuovi respiratori da destinare all’Azienda ospedaliera “Marche Nord”. Il dottore di Tavullia, settimo la scorsa stagione, ancora sotto contratto con la Yamaha, se saltasse la MotoGP 2020 sarebbe pronto a scegliere di correre per un altro anno.

Mentre Jorge Lorenzo è stato costretto a rimanere a Dubai ospite del lussuoso “Paramount Hotel”, per un lockdown che non sembra comunque gradire, soffrendo come tutti la situazione di fermo e nel suo caso l’impossibilità di far decollare la nuova vita da tester e collaudatore del team Yamaha. Lorenzo è stato colto di sorpresa dalla misure di contenimento sanitario, restando bloccato negli Emirati Arabi.

Infine, il dominatore degli ultimi anni e detentore del titolo Marc Márquez (nella foto di copertina) in questo periodo si trova a Cervera, in Catalogna, insieme al fratello debuttante Álex, mamma Roser e ai due bassotti. Entrambi i piloti spagnoli agognano una stagione che li vuole protagonisti assoluti in sella alla Honda.

In attesa di riscatto o di rivincita

Se il blocco lascia con l’amaro in bocca chi ha fatto scorpacciate di mondiali, figurarsi chi aspetta l’occasione di riscatto o rivincita. Come Johann Zarco, che ha vissuto una stagione MotoGP 2019 deludente, passando alla KTM dopo aver lasciato la Yamaha per arrivare poi allo storico e mitico team Honda del team LCR, ritrovandosi 18° a fine campionato.

Per concludere con il miglior italiano della scorsa stagione, è il vicecampione iridato, il ducatista Andrea Dovizioso a fare il punto sui social: “All’inizio, è stato piuttosto difficile (…) Mi sto allenando più duramente di prima. Normalmente, il nostro programma è stretto. Dobbiamo allenarci, ma anche trovare un po’ di tempo per riposare per essere pronti per il weekend di gara. Ora posso allenarmi quanto voglio“. Aspettando lo start che conta.