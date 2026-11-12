Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 12 al 18 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 12 novembre a mercoledì 18 novembre 2026

Gio 12 – Ven 13 – Sab 14 – Dom 15 – Mar 17 – Mer 18 novembre

Un tranquillo funerale di famiglia (Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi) (1h e 38m): ore 19:00 – 21:00

Se domani non torno (Filippo Timi, Massimo Scola, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione) (1h e 46m): ore 17:00

Il gatto col cappello (Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Matt Berry, Quinta Brunson) (1h e 54m): ore 17:00

Dio ride (Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Francesco Gheghi) (1h e 53m): ore 19:00 – 21:15

Chiusura: Lun 16 novembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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