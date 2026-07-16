Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 16 al 22 luglio di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 16 luglio a mercoledì 22 luglio 2026

Gio 16 – Ven 17 – Sab 18 – Dom 19 – Mar 21 – Mer 22 luglio

Odissea (USA) (C. Nolan, M. Damon, A. Hathaway, R. Pattinson) (2h e 52m): ore 17:30 – 20:45

La casa – Il rogo del male (USA) (S. Raimi, S. Yacoub) (1h e 50m) (V.M. 14 anni): ore 21:15

Minions & Monsters (USA) (R. Ranganathan, P. Coffin) (1h e 27m): ore 19:30

Toy Story 5 (USA) (T. Hanks, J. Cusack, K. Reeves) (1h e 42m): ore 17:30

Chiusura: Lun 20 luglio

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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