Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 19 al 25 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 19 novembre a mercoledì 25 novembre 2026

Gio 19 – Ven 20 – Sab 21 novembre

Scrooge e gli spiriti del Natale (Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Johnny Depp, Rupert Grint, Tramell Tillman) (1h e 58m): ore 19:00 – 21:00

Un weekend artificiale (Leonardo Pieraccioni, Giovanni Esposito, Giulia Vecchio, Marta Zoboli, Tosca D’Aquino) (1h e 40m): ore 17:00 – 19:00

Un tranquillo funerale di famiglia (Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi) (1h e 38m): ore 17:00 – 21:15

Dom 22 novembre

Scrooge e gli spiriti del Natale (Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Johnny Depp, Rupert Grint, Tramell Tillman) (1h e 58m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Un weekend artificiale (Leonardo Pieraccioni, Giovanni Esposito, Giulia Vecchio, Marta Zoboli, Tosca D’Aquino) (1h e 40m): ore 17:00 – 19:15 – 21:15

Un tranquillo funerale di famiglia (Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi) (1h e 38m): ore 19:15 – 21:15

Il gatto col cappello (Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Matt Berry, Quinta Brunson) (1h e 54m): ore 17:00

Mar 24 – Mer 25 novembre

Scrooge e gli spiriti del Natale (Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Johnny Depp, Rupert Grint, Tramell Tillman) (1h e 58m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Un weekend artificiale (Leonardo Pieraccioni, Giovanni Esposito, Giulia Vecchio, Marta Zoboli, Tosca D’Aquino) (1h e 40m): ore 17:00 – 19:15 – 21:15

Un tranquillo funerale di famiglia (Claudia Pandolfi, Diego Abatantuono, Pietro Sermonti, Stefania Sandrelli, Stefano Fresi) (1h e 38m): ore 17:15 – 19:15 – 21:15

Chiusura: Lun 23 novembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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