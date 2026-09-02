Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 2 al 9 settembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da mercoledì 2 settembre a mercoledì 9 settembre 2026

Mer 2 settembre

Coyote vs. Acme (USA) (L. Condor, W. Forte, J. Cena) (1h e 43m): ore 19:30 – 21:30

Insidious – Fuori dall’altrove (USA) (A. Eve, B. Perea, L. Shaye, S. Spruell) (1h e 45m) (V.M. 14 anni): ore 21:30

One Night Only – Quando tutto è possibile (USA) (M. Barbaro, C. Turner, M. Hawke, Julia Fox) (1h e 42m): ore 17:30 – 19:30

Oceania (USA) (D. W. Johnson, C. A. Laga) (1h e 55m): ore 17:15

Gio 3 – Ven 4 – Sab 5 – Dom 6 – Mar 8 – Mer 9 settembre

Fammi il piacere (FRA 3,50€) (F. Cluzet, A. Lamy, D. Baril) (1h e 30m): ore 20:15 – 21:50

Coyote vs. Acme (USA) (L. Condor, W. Forte, J. Cena) (1h e 43m): ore 19:30 – 21:30

Oceania (USA) (D. W. Johnson, C. A. Laga) (1h e 55m): ore 17:15

Odissea (USA) (Zendaya, T. Holland, M. Damon) (2h e 52m): ore 17:15

Chiusura: Lun 7 settembre

Per informazioni e ticketing

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Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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