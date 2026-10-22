Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 22 al 28 ottobre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 22 ottobre a mercoledì 28 ottobre 2026

Gio 22 – Ven 23 – Sab 24 – Dom 25 – Mar 27 – Mer 28 ottobre

Klara e il sole (Jenna Ortega, Mia Tharia, Amy Adams, Natasha Lyonne, Aran Murphy) (1h e 56m): ore 21:00

Taddeo l’esploratore e la lampada magica (Joseph Balderrama, Luis Posada, Michelle Jenner, Trevor White, Óscar Barberán) (1h e 34m): ore 17:00

Wildwood – I segreti del bosco proibito (Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Arthur Knight) (2h e 12m): ore 16:50 – 19:15

Je so pazzo (Massimiliano Caiazzo, Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Leonardo Bianconi) (2h): ore 19:00 – 21:40

Chiusura: Lun 26 ottobre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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