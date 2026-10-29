Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 29 ottobre al 4 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 29 ottobre a mercoledì 4 novembre 2026

Gio 29 – Ven 30 – Sab 31 ottobre – Dom 1 – Mar 3 – Mer 4 novembre

Clayface (Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Eddie Marsan, Max Minghella, David Dencik) (1h e 45m): ore 19:00 – 21:00

Dio ride (Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Francesco Gheghi) (1h e 53m): ore 17:00 – 19:15 – 21:20

Shaun, vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A. (John Sparkes, Justin Fletcher, Kate Harbour, Nina Sosanya, Paul Whitehouse) (1h e 31m): ore 17:15

Chiusura: Lun 2 novembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

ARTICOLO PUBBLIRED