Eventi Multisala Città della notte, programmazione film dal 5 all’11 novembre di

Ecco film in programmazione e orari nelle 3 sale di “Città della notte” (strada provinciale 3, bivio Augusta-Villasmundo) da giovedì 5 novembre a mercoledì 11 novembre 2026

Gio 5 – Ven 6 – Sab 7 – Mar 10 – Mer 11 novembre

Se domani non torno (Filippo Timi, Massimo Scola, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione) (1h e 46m): ore 17:00 – 19:00 – 21:00

Il gatto col cappello (Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Matt Berry, Quinta Brunson) (1h e 54m): ore 17:00

Dio ride (Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Francesco Gheghi) (1h e 53m): ore 19:00 – 21:15

Dom 8 novembre

Se domani non torno (Filippo Timi, Massimo Scola, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione) (1h e 46m): ore 17:35 – 19:35

Il gatto col cappello (Bill Hader, Xochitl Gomez, Tiago Martinez, Matt Berry, Quinta Brunson) (1h e 54m): ore 15:40

Dio ride (Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Maurizio Lombardi, Francesco Gheghi) (1h e 53m): ore 21:35

Chiusura: Lun 9 novembre

Per informazioni e ticketing

Clicca qui e acquista il biglietto

Tel: 0931 959998 – App: Webtic Città della notte – Pagina Facebook: Città della Notte

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