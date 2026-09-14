Non solo Augusta Fc, al “Fontana” è l’ora di Megara e Megarese
AUGUSTA – Tre società ai nastri di partenza, due categorie e un “Fontana” tornato finalmente al centro del calcio cittadino. La stagione 2026/2027 di Augusta Fc, Atletico Megara 1908 e Ss Megarese entra nel vivo tra il debutto in Eccellenza già consumato e gli esordi ufficiali delle due formazioni di Promozione attesi nei prossimi giorni.
A inaugurare il nuovo corso è stato ieri, domenica 13 settembre, l’Augusta Football Club, che ha riportato in città il campionato di Eccellenza dopo 26 anni. L’attuale società del presidente Simone Lo Nigro, nata dall’evoluzione del progetto sportivo del Priolo Football Club e dal cambio di denominazione formalizzato durante l’estate, ha ospitato al rinnovato campo sportivo “Fontana” il Messina 1900, una delle principali favorite del girone B.
Un appuntamento dal forte valore simbolico anche per l’impianto comunale, restituito alla piena fruizione nel 2026 dopo due decenni di inattività: quella contro i peloritani è stata infatti la prima partita di campionato disputata al nuovo “Fontana” dopo la lunghissima chiusura, davanti a una tribuna di casa gremita (vedi foto di copertina).
La festa neroverde è stata però guastata quasi subito dal Messina. Al 3’ Varela ha portato avanti gli ospiti, finalizzando un’azione nata da una punizione di Kragl e dalla sponda aerea di Blondett. Una rete rimasta l’unica dell’incontro fino al triplice fischio: Augusta Fc-Messina 0-1. Nel finale i giallorossi hanno anche trovato il raddoppio con La Spada, annullato per fuorigioco, e colpito una traversa con Bonanno.
Il tecnico Maurizio Intagliata aveva schierato dal primo minuto Lumia, Puzzo, Petrella, Musso, Lanza, Ferrini, Esposito, Anastasio, Mannino, La Mesa e Ferla. Nel corso della ripresa sono entrati Fiorentino, Paterniti, Lopez e in particolare i due giovani nati e cresciuti ad Augusta, Angelo Amara e Salvo Migneco, come è augustano doc tra gli ospiti Matteo Guerriero, anch’egli in campo nella ripresa.
Per l’Augusta si tratta così del terzo ko nelle prime tre gare ufficiali della stagione, dopo la doppia sconfitta rimediata contro il Melilli nel confronto di andata e ritorno dei sedicesimi della Coppa Italia di Eccellenza. Il primo match, disputato il 30 agosto, si era concluso 2-0 per il Melilli; l’eliminazione era poi maturata nel ritorno al “Fontana” del 6 settembre.
L’occasione per muovere la classifica arriverà già domenica 20 settembre alle 15,30, quando la formazione di Intagliata sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Athletic Gioiosa, reduce dalla prima giornata con un punto e avversaria degli augustani nel secondo turno del girone B.
Ma il prossimo fine settimana segnerà soprattutto l’ingresso ufficiale in scena delle altre due società calcistiche augustane, entrambe inserite nel girone D di Promozione, raggruppamento che comprende sedici squadre della Sicilia sud-orientale.
La prima a scendere in campo sarà la neo costituita Ss Megarese, presieduta da Concetto Cacciaguerra. Sabato 19 settembre alle 15,30, al “Fontana”, i neroverdi affronteranno il Città di Canicattini nella gara d’andata dei trentaduesimi della Coppa Italia di Promozione. Per la Megarese sarà la prima partita ufficiale della propria storia. Il ritorno è fissato a Canicattini Bagni mercoledì 30 settembre alle 15,30.
Sarà proprio il Città di Canicattini anche il primo avversario della Megarese in campionato: il debutto nel girone D è previsto infatti domenica 27 settembre alle 15,30, questa volta in trasferta.
Ventiquattr’ore dopo la Megarese toccherà invece all’Atletico Megara 1908, la storica realtà neroverde nota come Megara oggi guidata dall’amministratore delegato Roy Ferreri. L’esordio ufficiale è in programma domenica 20 settembre alle 15,30 sul campo del Cassibile Fontane Bianche, nell’andata del primo turno della Coppa di Promozione. Il ritorno si disputerà mercoledì 30 settembre alle 15,30 al “Fontana”.
Tra le due sfide di coppa arriverà anche il debutto in campionato dell’Atletico Megara. Il calendario propone subito lo stesso avversario: sabato 26 settembre alle 15,30, al “Fontana”, i neroverdi riceveranno infatti il Cassibile nella prima giornata del girone D.
Per Augusta si apre così una stagione calcistica con una presenza numericamente inedita negli ultimi anni: una squadra in Eccellenza e due in Promozione, tutte destinate a utilizzare il ritrovato “Fontana”. Dopo il primo assaggio, amaro nel risultato ma storico per il ritorno della massima categoria regionale in città, nelle prossime due settimane il quadro sarà completo con il debutto ufficiale di tutte e tre le società cittadine.