Primo piano Nuoto, l’augustano Buscema campione regionale nei 50 stile e nei 50 farfalla: doppio pass per Roma di

AUGUSTA – Ancora un importante traguardo per il nuotatore augustano Alessandro Buscema, classe 2006, tesserato con il Circolo Canottieri Ortigia, protagonista assoluto ai Campionati regionali estivi di categoria disputati dal 15 al 19 luglio nella piscina comunale di Nesima, a Catania, manifestazione inserita nel calendario del Comitato regionale Sicilia della Federazione italiana nuoto.

Il bilancio di Buscema nella categoria Cadetti è di altissimo livello: cinque medaglie complessive, con due titoli regionali, un argento e due bronzi, impreziosite da altrettanti personal best e dalla qualificazione ai Campionati italiani di categoria, in programma al Foro Italico di Roma dal 4 all’8 agosto, con le gare della categoria Juniores, Cadetti e Seniores previste nella seconda parte della manifestazione.

Seguito dall’esperto tecnico siracusano Marco Conti e dal preparatore atletico augustano Andrea Raniolo, Buscema ha confermato il proprio costante percorso di crescita agonistica.

Nel dettaglio, il nuotatore augustano ha conquistato: medaglia d’oro nei 50 metri stile libero con il tempo di 23″62, nuovo primato personale e titolo di campione regionale di categoria; medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero in 51″88, anche in questo caso migliorando il proprio personale; medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero con il crono di 1’58″19, anch’esso personal best; medaglia d’argento nei 50 metri dorso in 28″34, nuovo primato personale; medaglia d’oro nei 50 metri farfalla con il tempo di 25″20, altra prestazione da record personale che gli è valsa il secondo titolo regionale di categoria.

Grazie ai tempi ottenuti, Buscema ha inoltre centrato la qualificazione ai Campionati italiani di categoria, tra i Cadetti, dove rappresenterà la Sicilia e il Circolo Canottieri Ortigia nelle prove dei 50 e dei 100 metri stile libero.

Un risultato che conferma il talento del giovane atleta augustano, reduce da un’altra significativa attestazione di prestigio. Nelle scorse settimane, infatti, è stato insignito del premio di “Atleta augustano dell’anno” per la stagione 2025, conferito dalla sezione locale dell’Unione nazionale veterani dello sport (Unvs) a chi si distingue per risultati sportivi, impegno e capacità di rappresentare con merito la città.