Primo piano Nuoto paralimpico, Il Faro di Augusta campione regionale indoor. Vittoria anche nella finale di Melilli di

AUGUSTA – L’Asd Il Faro di Augusta ha vinto il campionato regionale indoor di nuoto paralimpico per società, sotto l’egida della Finp Sicilia, chiudendo al primo posto anche la finale disputata questa domenica mattina nella piscina comunale di Melilli. Il sodalizio sportivo presieduto da Giovanni Spadaro, che aveva già messo al sicuro il titolo tre settimane prima a Sant’Agata di Militello, riscatta così il quarto posto della passata stagione.

Nella finale, Il Faro ha totalizzato ben 13.102,18 punti, precedendo la Polisportiva Messina 1946, seconda con 11.753,50, e l’Asd Il Sottomarino di Caltanissetta, terza con 10.583,64. Tra le dieci società in classifica figura anche l’Asd Polisportiva Augusta, ottava con 2.384,29 punti.

A Melilli, Il Faro ha raccolto 17 ori, quattro argenti e un bronzo. A impreziosire il bilancio, il record italiano della classe S4 nei 50 metri dorso, stabilito dal dodicenne Martino Amitrano.

“Un risultato eccezionale, frutto di impegno, sacrificio, determinazione e soprattutto di un grande lavoro di squadra“, è il commento del presidente Giovanni Spadaro attraverso una nota stampa. In merito al primato di Amitrano, sottolinea che la prestazione “rappresenta motivo di immenso orgoglio per tutta la società e testimonia il livello tecnico e la crescita dei nostri atleti“.

Oltre ad Amitrano, la formazione augustana ha schierato Gabriele Castagna, Ferdinando Cavallaro, Giuseppe Alessio D’Antonio, Vito De Siato, Vittoria Gambilonghi, Danilo Simone Pignataro, Rosa Maria Schinocca, Danny Sortino, Vladimir Sokolov e Sofia Sinatra. Alla manifestazione hanno preso parte anche quattro atleti del settore promozionale.

Spadaro ringrazia altresì lo staff tecnico, composto da Mariagrazia Fiamingo, Floriana Dursi, Giovanna Capuano e Francesca Zito, insieme agli assistenti, ai collaboratori e alle famiglie degli atleti. Attraverso la nota, rivolge infine un ringraziamento alla Finp Sicilia per l’organizzazione e al sindaco di Melilli per l’accoglienza riservata alla manifestazione.