Primo piano Nuovo impianto rifiuti al porto di Augusta, Codacons: “Ministero e Regione intervengono dopo nostra segnalazione” di

AUGUSTA – La vicenda dell’impianto “Hub Cem Augusta”, autorizzato dalla Regione siciliana il 12 giugno scorso per la gestione di 500mila tonnellate annue di rifiuti pericolosi e non pericolosi (9mila pericolosi) sulla banchina del porto commerciale, segna un nuovo punto di svolta. Dopo le contestazioni di ambientalisti e forze politiche, anche l’intervento del Codacons avrebbe prodotto effetti immediati sul piano istituzionale.

L’autorizzazione del progetto aveva già sollevato tra il 3 e il 4 agosto scorsi le denunce del comitato “Salvare Augusta” e del Partito democratico, che ne contestavano presunti vizi procedurali, tra cui l’assenza di Valutazione di impatto ambientale, oltre alla vicinanza al perimetro del centro abitato e alle Saline di Augusta. Poi il sindaco Giuseppe Di Mare, dal canto suo, ha annunciato ricorso al Tar e la richiesta di annullamento in autotutela.

Nel decreto autorizzativo del Dipartimento regionale Acqua e rifiuti, adottato al termine di un iter durato quasi quattro anni con tre conferenze dei servizi, si dà atto della mancanza di pareri da parte di Comune, Arpa, Asp e dello stesso Dipartimento regionale Ambiente, ma la Regione ha ritenuto valide le amministrazioni “omissive” applicando il meccanismo del silenzio-assenso.

Il 5 agosto, era intervenuto anche il deputato regionale Peppe Carta, presidente della quarta commissione Ambiente dell’Ars e sindaco di Melilli, che aveva parlato di “mancanza di trasparenza nell’iter autorizzativo” e definito il ricorso della Regione al silenzio-assenso “una scelta non solo inopportuna, ma pericolosamente irresponsabile“.

Il Codacons, tramite il vicepresidente regionale, l’avvocato siracusano Bruno Messina, si era già mosso il 4 agosto rendendo noto che l’associazione aveva “deciso di intervenire in modo deciso inviando una diffida ad Arpa ed Asp, affinché forniscano immediata e puntuale valutazione in merito all’impatto sanitario e ambientale dell’impianto, a tutela della cittadinanza e della trasparenza amministrativa“. Contestualmente, aveva annunciato il deposito di “un esposto all’Anac, in modo che valuti possibili anomalie procedurali e condotte potenzialmente lesive del principio di legalità e imparzialità“, insieme a una richiesta di accesso agli atti e di audizione in commissione Ambiente dell’Ars.

Oggi, 20 agosto, l’associazione, il cui acronimo sta per “Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori”, annuncia i primi risultati concreti: “L’iniziativa del Codacons sul progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali nel porto di Augusta – si legge nel comunicato stampa – ha prodotto un risultato dirompente: sia il Ministero della Salute che la Regione siciliana si sono immediatamente attivati, aprendo un fronte istituzionale senza precedenti a tutela dei cittadini“.

Secondo quanto reso noto dall’associazione, il Ministero della Salute, pur dichiarando la propria incompetenza diretta sugli impianti, avrebbe riconosciuto “la delicatezza della situazione e le possibili ricadute sanitarie“, chiedendo con urgenza all’Asp di Siracusa una relazione dettagliata. Parallelamente, anche la Presidenza della Regione siciliana avrebbe raccolto l’allarme lanciato dal Codacons, trasmettendo l’istanza agli Assessorati dell’Energia (da cui dipende il Dipartimento Acqua e rifiuti), del Territorio e ambiente e della Salute.

“Il fatto che Ministero e Regione siano intervenuti subito dopo le nostre segnalazioni – dichiara Messina – rappresenta una svolta fondamentale. È la conferma che le nostre denunce erano fondate e che la questione ha un impatto enorme sulla salute e sull’ambiente. Tuttavia ribadiamo con forza che ogni eventuale attività di realizzazione dell’impianto deve essere immediatamente sospesa fino al completamento delle verifiche sanitarie e ambientali, e che deve essere istituito un tavolo tecnico partecipato, a livello sia regionale che comunale. Al Comune di Augusta chiediamo di proseguire con determinazione nell’impugnazione già avviata contro l’autorizzazione regionale“.

Il Codacons ha inoltre confermato di aver inviato l’intero fascicolo all’Anac “affinché vengano verificati eventuali profili di illegittimità nell’iter autorizzativo e nella mancata Valutazione di impatto ambientale“.

“Il Codacons continuerà a vigilare passo dopo passo – conclude il vicepresidente regionale dell’associazione – ed è pronto a intraprendere tutte le iniziative giudiziarie e amministrative necessarie per difendere la salute pubblica, l’ambiente e la legalità“.