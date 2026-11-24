Primo piano Porto di Augusta, svolta giudiziaria sulle due gru “abbandonate”: in appello riconosciuti oltre 12 milioni all’Adsp di

AUGUSTA – Svolta giudiziaria nella lunga vicenda delle due grandi gru a portale del porto commerciale di Augusta, di proprietà dell’Autorità di sistema portuale, rimaste per anni incomplete e inutilizzate e spostate quasi due anni fa per consentirne la riparazione e la prima messa in funzione (vedi foto di repertorio in copertina). La Corte d’appello di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, riconoscendo la legittimità della risoluzione del contratto d’appalto disposta nel 2018 dall’Autorità portuale e somme a favore dell’ente quantificate complessivamente in circa 12,6 milioni di euro.

A renderlo noto, oggi, è l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale (Adsp), a pochi giorni dalla scadenza dell’incarico del commissario straordinario Francesco Di Sarcina, già prorogato fino al prossimo 30 novembre.

Secondo quanto riferito dall’ente portuale, nel 2024 il Tribunale aveva condannato l’Autorità a corrispondere circa 6 milioni di euro all’impresa appaltatrice. Con la pronuncia di secondo grado, invece, l’Adsp non sarebbe più tenuta a versare quella somma e avrebbe ottenuto il riconoscimento di circa 10,7 milioni di euro a titolo di risarcimento dei danni e di ulteriori 1,8 milioni a titolo di cauzione, questi ultimi a carico della compagnia assicurativa. A tali importi, si aggiungerebbero interessi, rivalutazione e spese legali. “Una vittoria su tutta la linea che ribalta completamente l’esito del primo grado e capovolge i conti a favore delle casse pubbliche“, è il commento dell’Adsp nella nota diramata in mattinata.

Le origini del contenzioso risalgono all’appalto da oltre 30 milioni di euro aggiudicato nel 2013 per l’adeguamento di un tratto della banchina commerciale di Augusta, destinato all’attracco di grandi navi portacontainer, e per la sua dotazione di due gru a portale.

Stando alla ricostruzione fornita dall’Autorità portuale, nel 2016, durante le prove di tenuta delle strutture metalliche delle due gru, sarebbero state applicate pressioni e tempi di sollecitazione superiori a quelli previsti dal progetto, provocando deformazioni permanenti. A seguito della sospensione dei lavori e del mancato ripristino delle strutture da parte dell’impresa, nel febbraio 2018 l’Autorità aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento, dando origine al contenzioso.

Sempre secondo quanto riferito dall’Adsp, mentre in primo grado la responsabilità dei danni era stata ricondotta esclusivamente alla direzione dei lavori, i giudici d’appello avrebbero riconosciuto la corresponsabilità dell’appaltatore e dell’impresa costruttrice, in solido con la società incaricata della direzione dei lavori. In particolare, secondo la nota stampa dell’ente, la Corte avrebbe riconosciuto in capo alle imprese, in quanto operatori qualificati, l’obbligo di rilevare e segnalare le anomalie delle prove tecniche e di opporsi alla loro esecuzione, ritenendo conseguentemente legittima la risoluzione contrattuale disposta dall’Autorità di sistema portuale.

“Il provvedimento ristabilisce la verità dei fatti e tutela in modo decisivo l’interesse pubblico e le risorse della collettività – dichiara il commissario straordinario Francesco Di Sarcina – nonostante un primo grado sfavorevole, non abbiamo mai smesso di credere nella correttezza del nostro operato e, parallelamente alle battaglie nelle aule di giustizia, abbiamo lavorato senza sosta per non perdere i fondi europei e completare le opere”. “Oggi arriva una conferma fondamentale che ripaga la determinazione dell’Ente e ci permette di guardare avanti con ancora più forza per rendere operativo il terminal container di Augusta”, aggiunge Di Sarcina, ringraziando gli uffici legali interni e l’Avvocatura dello Stato.

“La Corte d’appello ha accolto in pieno l’impostazione giuridica sostenuta dall’Amministrazione insieme all’Avvocatura dello Stato, affermando un principio di grande rilievo – dichiara il segretario generale dell’Adsp, Attilio Montalto – chi esegue un’opera pubblica non può limitarsi ad applicare passivamente istruzioni tecniche palesemente errate e pericolose, ma ha l’obbligo professionale di rilevarne l’anomalia e manifestare il proprio dissenso”. “L’aver dimostrato la corresponsabilità delle imprese – conclude Montalto – ci ha consentito di vedere riconosciuta la piena legittimità della risoluzione contrattuale e di trasformare una pesante condanna economica in un importante credito risarcitorio a favore dell’Autorità”.

Sul fronte del recupero delle due gru, nel luglio 2024 l’Adsp aveva affidato all’azienda Ams Industry srl i lavori, per un importo di 10 milioni di euro, finalizzati allo smontaggio, alla riparazione e al successivo rimontaggio delle strutture, salvaguardando, secondo l’ente, i finanziamenti comunitari del Pon.

Come documentato su queste pagine nel marzo 2025, dopo sei anni di sostanziale abbandono era stato ultimato il trasferimento delle due imponenti strutture di base, del peso di circa 1.200 tonnellate ciascuna, dalle banchine 10-11 ai piazzali retrostanti il pontile Ro-Ro, per consentirne il recupero e liberare le aree interessate dai lavori per il nuovo terminal container. Le due gru, di proprietà dell’Adsp, sono destinate a operare su rotaia con il sistema ship to shore, che consente una maggiore rapidità nella movimentazione dei container tra nave e banchina rispetto alle tradizionali gru mobili.

Il loro recupero si inserisce nel più ampio progetto di potenziamento delle attività containerizzate dello scalo megarese, avviate nel marzo 2024 con il trasferimento dei traffici da Catania. Nel giugno 2025, come riportato da La Gazzetta Augustana, anche la società Europea servizi terminalistici (Est), che gestisce la movimentazione dei container ad Augusta, aveva annunciato l’arrivo di una nuova gru mobile ibrida da 150 tonnellate, destinata a portare a quattro la propria dotazione di gru portuali, distinta dalle due strutture di proprietà pubblica.

Resta adesso da conoscere la tempistica dell’effettiva entrata in funzione delle due gru a portale, a oltre un decennio dall’aggiudicazione dell’appalto originario.