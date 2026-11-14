Primo piano Promozione, Megara pari con la capolista Santa Croce nel big match al “Fontana” di

AUGUSTA – Un punto contro la capolista, ma anche un’occasione mancata per accorciare le distanze dalla vetta. L’Atletico Megara 1908 pareggia 0-0 contro il Santa Croce Soccer nell’anticipo della decima giornata del campionato di Promozione, girone D, disputato questo sabato alle ore 15. I neroverdi allenati da Elio Moncada salgono a 20 punti e occupano provvisoriamente il terzo posto, a sei lunghezze dalla formazione ragusana, che conserva l’imbattibilità stagionale.

La classifica, tuttavia, deve ancora completarsi. Il Santa Croce guida con 26 punti in dieci partite, seguito dal Serradifalco a quota 22, con una gara in meno. L’Atletico Megara è terzo con 20 punti in dieci incontri, mentre il Noto, quarto a 19, dovrà vedersela domani in casa con l’altra formazione neroverde, la Megarese. Per il Megara il bilancio delle prime dieci giornate è di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 31 reti realizzate e 10 subite. Un rendimento offensivo che, al momento, resta il migliore del raggruppamento.

Dopo i successi sul Città di Canicattini per 3-0 e sul Real Gela per 5-1, il Megara non riesce nel tris, ma conquista comunque un punto contro la prima della classe. La società augustana, di cui è amministratore delegato Roy Ferreri, descrive, nella propria nota stampa, una “sfida molto tattica e caratterizzata dal predominio territoriale neroverde ma avara di occasioni“.

Nel primo tempo Crisiglione entra in area dopo un contropiede e va a contatto con Golisano, ma l’arbitro Giuseppe La Porta di Palermo lascia proseguire. Poco dopo Sinatra impegna La Licata con un tiro-cross respinto di pugni. Il Santa Croce risponde sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Javadov, con Fotso che manda fuori di testa.

Nella ripresa, al 64′, Fabrizio Scapellato conclude dal limite su assist di testa di Cristaldi, trovando la parata in due tempi del portiere ospite. Un secondo episodio controverso viene segnalato dalla società neroverde, quando Milazzo, dopo aver superato un avversario, va a contatto con Wally nell’area del Santa Croce. Anche in questa circostanza il direttore di gara non interviene, tra le proteste dei neroverdi. L’occasione più importante per sbloccare il risultato arriva al 78′: Scapellato avanza sulla sinistra e serve Sinatra, che entra in area, rientra sul destro e cerca la conclusione a giro, senza trovare lo specchio della porta per poco. Il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Il pareggio lascia invariato il distacco tra Megara e Santa Croce, che si presentavano alla sfida separati da sei punti. La capolista sale a 26, con otto vittorie e due pareggi, appena tre gol incassati in dieci gare. Il Megara, dal canto suo, raccoglie sette punti nelle ultime tre giornate, confermando una significativa capacità realizzativa ma trovandosi ancora alle spalle delle prime due.

Domenica 22 novembre l’Atletico Megara sarà impegnato in trasferta contro la Barrese, attualmente a quota 15 punti con nove partite disputate, in una nuova sfida importante per mantenere il contatto con le prime posizioni della classifica.

Atletico Megara 1908-Santa Croce Soccer 0-0

Atletico Megara 1908: Moschella, Spampinato, Pollara, Cristaldi, Ulma, Ricco, F. Scapellato (87′ Serruto), Milazzo, Fichera, Crisiglione (59′ D. Scapellato), Sinatra. A disposizione: D’Asero, D’Arrigo, Cracchiolo, Carpinteri, Sicari, Colombo, Carbonaro. Allenatore: Elio Moncada.

Santa Croce Soccer: La Licata, Golisano, Russello (72′ Mititelu), Alma (79′ Iozzia), Wally, Sferrazza, Garufi (56′ Tinnirello), Kodra, Javadov, Basile (35′ Zarrella), Fotso. A disposizione: Barbera, Spatola, Fiorilla, Tomaino, Sako. Allenatore: Crocifisso Campanaro.