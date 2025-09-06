Primo piano Shortini film festival, il regista di casa Panarello rinuncia: “Un regalo avvelenato” di

AUGUSTA – Dopo un decennio di assenza è tornato ieri sera, venerdì 5 settembre, ad animare il centro storico di Augusta lo Shortini film festival, che si concluderà domenica 7. La decima edizione in corso in piazza D’Astorga, promossa dall’associazione culturale “Sedicinoni” e inserita nel cartellone “Augusta d’estate”, era stata presentata lo scorso 1 settembre a palazzo di città dal direttore artistico Stefano Cacciaguerra insieme all’amministrazione comunale al completo. Ma la manifestazione è subito segnata da una polemica: il regista augustano Diego Pascal Panarello ha annunciato il ritiro dal programma, puntando il dito contro il sostegno economico al festival da parte di aziende della zona industriale.

“Il messaggio del mio film va in netto contrasto con gli sponsor che supportano l’evento e che sono apparsi solo dopo aver concordato la mia presenza. Non ho intenzione – afferma Panarello attraverso una nota stampa – di offrire alcun servizio di greenwashing ad aziende che supportano il festival e che allo stesso tempo avvelenano il nostro territorio“.

Panarello, regista indipendente premiato, poco meno di un anno fa, per il corto docu-film Orazio vola (con cui si è aggiudicato il premio Isola nell’ambito della rassegna Insula – Impressioni di Sicilia all’interno della 23ª edizione del festival dei corti di Acireale, Magma – mostra di cinema breve) avrebbe dovuto presentare questo sabato sera in piazza D’Astorga il suo cortometraggio Perché venite qui, che racconta Augusta attraverso lo sguardo e il comportamento dei fenicotteri rosa nell’ex salina Regina.

Panarello definisce il festival, “assieme a tutti gli eventi dell’estate augustana, un regalo avvelenato”. E aggiunge: “Mentre politici e industriali lanciano coriandoli sugli occhi della città, gran parte della popolazione di Augusta, anestetizzata dal calore dei riflettori, non si accorge che questo genere di sponsorship sono la porta d’accesso per concessioni e nuovi accordi a danno del territorio”.

Il regista rivendica così un gesto di coerenza: “Realizzare Shortini, o partecipare a qualsiasi altro evento supportato da questo genere di sponsor, significa essere fagocitati da un sistema politico e culturale che non apprezzo. Per me significherebbe inquinare la poesia che cerco di esprimere in ogni mio lavoro”.

Nella parte conclusiva della sua nota, Panarello chiarisce che non c’è “nulla di personale contro gli organizzatori del festival“. “Posso comprendere le loro motivazioni ma non il loro modo di agire – precisa – L’auspicio è che questo mio intervento possa essere spunto per una riflessione collettiva. Sarebbe bello vedere uno Shortini 2026 senza loghi che inquinano anche la cultura”.

(Nel collage di copertina: a destra il regista Panarello, a sinistra un frame del suo corto “Perché venite qui”)