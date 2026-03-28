Primo piano Sicilia Express pasquale Torino-Milano-Siracusa, biglietti in vendita. Ecco gli orari di

AUGUSTA – Sono disponibili da oggi, sabato 28 marzo, i biglietti del “Sicilia express“, con la vendita posticipata di sei giorni rispetto all’annuncio della Regione. Si tratta del treno low cost, realizzato grazie alla collaborazione tra Fs Treni turistici italiani (Gruppo Fs) e l’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, che collegherà in vista delle prossime festività pasquali Torino alla Sicilia: direzione nord-sud giovedì 2 aprile (Giovedì Santo), con ritorno sud-nord previsto per martedì 7 aprile.

Chi sceglierà di viaggiare con il “Sicilia express” potrà optare per il servizio cuccette o per posti a sedere negli scompartimenti, a partire da 29,90 euro per la tratta da Torino a Palermo o Siracusa e a partire da 24,90 euro da Salerno fino alle due città siciliane. I posti disponibili sono 550 per tratta.

Il “Sicilia express” di Pasqua partirà giovedì 2 aprile da Torino Porta Nuova alle ore 11:50 ed effettuerà fermate di sola salita a Milano Lambrate (14:16), Parma (15:36), Modena (16:01), Bologna Centrale (16:29), Firenze Santa Maria Novella (17:39), Roma Tiburtina (22:29) e Salerno (02:02). Dopo l’attraversamento dello Stretto, il convoglio fermerà a Messina (08:40) e si dividerà in due sezioni: quella diretta a Siracusa proseguirà verso Taormina (10:11), Giarre-Riposto (10:34), Acireale (10:47), Catania Centrale (11:07), Lentini (11:40) e Augusta (12:04), con arrivo a Siracusa alle 12:30; la sezione diretta a Palermo toccherà invece Milazzo (09:07), Capo d’Orlando (09:48), Santo Stefano di Camastra (10:23), Cefalù (10:51), Termini Imerese (11:15) e Bagheria (11:19), con arrivo nel capoluogo siciliano alle 12:05.

Martedì 7 aprile la partenza da Palermo sarà alle ore 12:45, il treno poi effettuerà fermate intermedie a Bagheria (12:57), Termini Imerese (13:29), Cefalù (13:58), S. Stefano di Camastra (14:36), Capo d’Orlando (15:25), Capo d’Orlando (15:25) con arrivo a Messina alle ore 17:05. La sezione proveniente da Siracusa partirà alle 13:55 con fermate ad Augusta (14:14), Lentini (14:34), Catania Centrale (14:59), Acireale (15:17), Giarre Riposto (15:31), Alcantara (15:40), Taormina (15:50) e Messina (17:10). Una volta superato lo Stretto, il “Sicilia express” effettuerà fermate di sola discesa a Salerno (00:31), Roma Tiburtina (3:36), Firenze Santa Maria Novella (7:41), Bologna Centrale (09:34), Modena (10:03), Parma (10:48), Milano Lambrate (12:30) per arrivare a Torino Porta Nuova alle 14:40.

I titoli di viaggio potranno essere acquistati sul sito web di Fs Treni turistici italiani e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.