Superare il Covid: la trasformazione digitale è una risorsa

Il coronavirus ha cambiato – e sta cambiando – le relazioni tra le imprese e i consumatori. Sviluppo di tecnologie innovative e trasformazione digitale possono tranquillamente definirsi gli hot topic del momento.

A dire il vero, di digital transformation se ne parla da almeno vent’anni. La valenza del termine, tuttavia, si è modificata con il passare del tempo. Un processo inizialmente nato come semplice conversione di documenti dal formato fisico a quello digitale ha progressivamente assunto un significato più ampio. I progressi compiuti nel trattamento dei dati tramite la raccolta e l’analisi delle informazioni hanno consentito di migliorare le performance aziendali e di proporre prodotti o servizi più interessanti e adatti a soddisfare le specifiche esigenze dei clienti.

Videogiochi e divertimento online: i pionieri della trasformazione digitale

Un esempio di business che ha raggiunto il successo cavalcando l’onda della trasformazione digitale è quello dei videogiochi e dell’intrattenimento online. Le piattaforme di gioco hanno rivoluzionato il modo di vivere il tempo libero, rendendo un numero sempre crescente di hobby accessibile da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Voglia Di Vincere, ad esempio, è il portale italiano che offre giochi in grado di soddisfare i vari gusti degli utenti. La qualità dei giochi è garantita dal software prodotto da Microgaming, società leader nel settore.

L’industria dei giochi virtuali è oggi un riferimento a cui guardano altre realtà pronte a intraprendere o accelerare il processo di trasformazione verso una maggiore digitalizzazione dei servizi offerti. Nonostante la crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus, i videogiochi e i giochi su mobile e desktop hanno continuato a generare ricavi. Mentre – complici i mesi di lockdown e il prolungamento dello stato d’emergenza, tuttora in corso – i centri sportivi, i cinema, i ristoranti, i teatri, i centri commerciali e le palestre si sono trovati a dover fronteggiare un crollo sostanzioso degli incassi, l’online si è letteralmente preso sulle spalle l’intero settore del tempo libero.

Che cosa offre la rete

La rete ha la possibilità di rispondere in maniera adeguata alla domanda degli utenti.

Varietà dell’offerta – Le piattaforme di gioco, di e-commerce e di streaming offrono una scelta davvero ampia. Il progressivo e costante miglioramento dei software consente di vivere esperienze sempre più coinvolgenti e realistiche, comodamente sul divano di casa. Mentre i videogiochi offrono la possibilità giocare in modalità live, i siti di shopping online attirano sempre più utenti con sconti, consegna e reso gratuiti, mentre le piattaforme di streaming (Netflix in primis), propongono film e serie TV in grado di soddisfare davvero tutti i gusti, potendo mettere in pausa quando si desidera.

Modalità di pagamento ­– I siti web consentono di effettuare pagamenti rapidi e sicuri. Oltre ai tradizionali bonifici o alle classiche carte di credito, si possono utilizzare sistemi innovativi come gli e-wallet (PayPal, Skrill, Neteller e molti altri), dimenticando quindi i contanti.

Servizi h24 – I negozi online, a differenza di quelli fisici, sono aperti 24 ore su 24, sono accessibili da tutti e da qualunque luogo, sia da desktop che da mobile. Lo stesso vale per le piattaforme di streaming e quelle legate alla ristorazione: voglia di pizza in piena notte? Basta un’app per ordinare una margherita e vedersela consegnare in una manciata di minuti.

Bonus ­e ricompense – Per attirare nuovi utenti, i siti di e-commerce e i videogiochi offrono sconti e programmi reward riservati agli utenti online. Basta, per esempio, iscriversi alla newsletter per riuscire ad accaparrarsi un 10% in meno sul conto totale. Lo stesso vale per i servizi di food delivery, che stuzzicano le voglie degli utenti con sconti settimanali a fronte di una spesa minima.

Con servizi accessibili 24 ore su 24, con prodotti sempre disponibili e in grado di generare engagement, il pubblico è sempre più propenso a rivolgersi all’online. Sopravvivere al Covid significa saper intercettare queste nuove opportunità di business.