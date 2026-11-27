Primo piano Tartarughe giganti di 500mila anni fa nei cantieri della “Ragusana”, il contributo di un archeologo di Augusta di

AUGUSTA – Resti fossili di tartarughe giganti vissute oltre mezzo milione di anni fa, quando la Sicilia era popolata da una fauna ben diversa da quella attuale, sono stati rinvenuti nell’ambito dei lavori di raddoppio della “Ragusana”, nel secondo lotto della nuova arteria stradale di collegamento tra Ragusa e Catania, nei territori comunali di Licodia Eubea e Chiaramonte Gulfi. A rendere nota la scoperta, risalente ai primi mesi del 2024, è stata l’Anas, solo ieri, a conclusione delle operazioni di recupero e di messa in sicurezza dei reperti.

Alle attività ha contribuito, tra gli altri, l’archeologo augustano Carlo Veca, già blogger culturale de La Gazzetta Augustana, oggi in forza alla direzione tecnica di Anas, che si è occupato, nella fattispecie, della gestione della sorveglianza archeologica in corso d’opera.

I resti fossili riconducibili a tartarughe giganti sono stati rinvenuti in due distinte località, Piano Sciri e Quattropoggi, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Un ulteriore ritrovamento ha interessato contrada Sciannecapurali, nel territorio di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, dove sono emerse ossa di un antico cervide, conservatesi in sedimenti depositati dalle acque tra 300mila e 100mila anni fa.

Si tratta di preziose testimonianze della fauna del Pleistocene, risalenti a centinaia di migliaia di anni prima delle più antiche attestazioni certe della presenza dell’Homo sapiens in Sicilia. La presenza sull’isola di testuggini terrestri di grandi dimensioni in quell’epoca è già documentata da alcuni ritrovamenti, tra cui quelli di Alcamo, nel Trapanese, e di Comiso, nel Ragusano. Le nuove evidenze fossili contribuiscono ad ampliare il quadro delle conoscenze sulla distribuzione geografica di questi animali e sulla fauna che popolava la Sicilia sud-orientale nel Pleistocene.

Il recupero è stato reso possibile dalla sinergia tra gli uffici di Anas, le maestranze dell’impresa esecutrice, gli archeologi di cantiere e gli enti preposti alla tutela del patrimonio culturale, nello specifico le Soprintendenze per i Beni culturali e ambientali di Catania e Ragusa. Per le peculiari competenze scientifiche in ambito paleontologico è stato coinvolto il Museo civico di Storia naturale di Comiso, con il suo direttore scientifico, il paleontologo Gianni Insacco.

La procedura di tutela in corso d’opera prevede, a fronte di un rinvenimento di potenziale interesse culturale, la temporanea sospensione delle lavorazioni nell’area interessata, l’attivazione della struttura archeologica di Anas e il tempestivo coinvolgimento delle Soprintendenze competenti, affinché siano definite le modalità di intervento. Nel caso dei ritrovamenti lungo la “Ragusana”, le attività sono state coordinate da Anas, con il supporto specialistico del museo di Comiso e sotto la supervisione scientifica delle Soprintendenze. Le indagini e il recupero dei fossili si sono svolti parallelamente alle attività ordinarie di cantiere. Una volta concluse le operazioni, le autorità di tutela hanno autorizzato la prosecuzione delle lavorazioni nelle aree interessate, senza che, secondo quanto comunicato da Anas, ne derivassero rallentamenti per i cantieri.

I reperti sono stati affidati al laboratorio paleontologico del museo di Comiso, dove saranno sottoposti agli interventi di restauro e conservazione, nella prospettiva di una loro futura esposizione al pubblico. Soltanto ieri, scongiurato il rischio di scavi clandestini e sottrazioni, Anas ha dato divulgazione ai ritrovamenti.

Una vicenda emblematica di come la realizzazione delle opere pubbliche e la tutela del patrimonio culturale possano procedere di pari passo, grazie agli strumenti di sorveglianza in corso d’opera e alla collaborazione tra professionalità tecniche, archeologiche e scientifiche. La costruzione di una moderna infrastruttura viaria ha rappresentato, in questo caso, anche un’occasione per approfondire la conoscenza della storia naturale dell’isola, riportando alla luce testimonianze altrimenti destinate a rimanere sepolte.