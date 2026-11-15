Sport Tennis, Nct Augusta bissa il titolo regionale a squadre Over 70 di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Il Nuovo Circolo Tennis Augusta si è confermato nei giorni scorsi campione regionale a squadre nella categoria Over 70. L’augustano Cosimo Borgia e il siracusano Gaetano Greco, portacolori del circolo di contrada Balate, hanno battuto in finale il Circolo del Tennis Palermo per 2-1, bissando il titolo conquistato nel 2025.

Davanti al pubblico di casa, i palermitani sono passati in vantaggio nel primo singolare, in cui Alberto Lignarolo ha superato Borgia con il punteggio di 6-2, 6-7, 10-7. Greco ha riportato la sfida in parità battendo Oreste Poma per 6-3, 6-3. A decidere la finale è stato il doppio, con Borgia e Greco vittoriosi su Lignarolo e Poma per 6-4, 6-4.

Il secondo titolo consecutivo per il circolo augustano è arrivato contro una storica società del tennis siciliano. Fondato nel 1926, il Circolo del Tennis Palermo ha celebrato quest’anno il centenario.