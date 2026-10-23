Primo piano Terremoto nel Tirreno, sequenza di scosse: la più intensa di Mw 5.5 avvertita anche ad Augusta di

AUGUSTA – Due scosse di terremoto a distanza di meno di sei minuti nel mar Tirreno meridionale, al largo della Sicilia settentrionale. La più intensa, di magnitudo momento Mw 5,5 e magnitudo locale ML 5,0, è stata registrata alle 12,19 ora italiana di oggi, venerdì 23 ottobre, ed è stata avvertita in un’ampia parte dell’Isola, come emerge dalla mappa preliminare del risentimento sismico elaborata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Secondo i dati della Sala sismica Ingv di Roma, il primo terremoto ha avuto epicentro in mare, a circa 98 chilometri a nord-est di Bagheria, nel Palermitano, nel tratto di Tirreno a nord-ovest delle isole Eolie, a una profondità di 9 chilometri.

Alle 12,24, appena 5 minuti e 43 secondi più tardi, una seconda scossa di magnitudo locale ML 4,0 è stata registrata nella stessa area marina, a una profondità di circa 8 chilometri. In questo caso l’epicentro è stato localizzato a circa 92 chilometri a nord-est di Bagheria.

La diffusione degli effetti del terremoto delle ore 12,19 percepiti dalla popolazione è documentata dalla mappa delle intensità macrosismiche preliminari pubblicata dall’Ingv (vedi collage di copertina). Dalla distribuzione geografica delle segnalazioni emerge un risentimento sismico esteso a numerose località siciliane, dalla provincia di Palermo alla fascia tirrenica del Messinese, fino alla Sicilia orientale e sudorientale, compreso il territorio di Augusta. La mappa riporta inoltre segnalazioni in Calabria e, più sporadicamente, in Campania.

I due terremoti si inseriscono in una sequenza di attività sismica che sta interessando lo stesso settore del Tirreno meridionale, dove soltanto tra le ore 2 e le 13 di oggi si sono registrate una decina di scosse di magnitudo locale fra 3 e 4. Il quadro resta in aggiornamento, mentre prosegue il monitoraggio dell’attività sismica da parte dell’Ingv.