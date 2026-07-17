Primo piano Tragico schianto tra moto nella zona industriale di Catania: perde la vita l’augustano Salvo Riera di

AUGUSTA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Catania, dove due motociclette sono rimaste coinvolte in un violento scontro. Il bilancio è di una vittima e di un ferito.

A perdere la vita è stato l’augustano Salvo Riera (nella foto di repertorio in copertina), di 68 anni. L’uomo si trovava alla guida della propria motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’altra moto.

Il sinistro si è verificato nelle vicinanze del centro commerciale Ikea, all’interno dell’ex zona Asi. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale per il centauro augustano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che avrebbero tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni sforzo si è tuttavia rivelato vano e per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Ferito, invece, il conducente dell’altra motocicletta, trasferito in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Secondo quanto emerso, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Catania, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. Le attività investigative sono proseguite anche nella mattinata di oggi, con ulteriori verifiche finalizzate a chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

Nel frattempo la Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma di Salvo Riera, trasferita al Policlinico del capoluogo etneo.