Primo piano Twingo Cup, Centamore secondo tra gli italiani a Misano: chiude sesto in campionato di

AUGUSTA – Un secondo posto tra i piloti italiani nella prima gara, disputata sotto una pioggia battente, e un quinto posto nella seconda manche, condizionata da asseriti problemi di potenza della vettura. Si chiude con un altro podio e qualche rimpianto la stagione 2026 di Camillo Centamore nella Twingo Cup. Il pilota augustano ha preso parte all’ultimo appuntamento del campionato italiano ed europeo, disputato dal 6 all’8 novembre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, concludendo la sua prima stagione nella categoria al 6° posto nella classifica italiana e al 9° in quella europea.

Il fine settimana romagnolo è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche difficili, con piogge particolarmente intense tra venerdì e sabato. Proprio sull’asfalto bagnato Centamore è riuscito a ottenere il risultato migliore, conquistando in gara 1 il secondo posto nella classifica riservata al campionato italiano. “Sono stati quattro giorni complicati e molto incerti – racconta Centamore a La Gazzetta Augustana – Sul bagnato ciò che conta è la guida“. Una condizione che, secondo il pilota, avrebbe attenuato gli effetti della minore potenza del motore, permettendogli di competere nelle posizioni di vertice.

Ben diverso lo scenario domenicale, quando gara 2 si è disputata sull’asciutto. Centamore, partito dalla prima fila, ha accusato fin dalle prime varianti una carenza di potenza che, stando al suo racconto, gli ha impedito di mantenere il passo dei concorrenti di testa, facendolo scivolare rapidamente verso metà gruppo. “Non mi sono dato per vinto – riferisce – Ho comunque lottato una bella bagarre ma senza gli strumenti per portare l’attacco alla vittoria“. A complicare ulteriormente la corsa anche un contatto con un altro pilota, prima del quinto posto conclusivo riferito dall’augustano.

L’epilogo di Misano conferma così l’andamento di una stagione nella quale Centamore ha alternato prestazioni competitive a inconvenienti tecnici. Già nella precedente tappa del 20 settembre a Vallelunga, l’augustano aveva conquistato il terzo posto tra gli italiani in gara 2, risalendo dalla quindicesima alla sesta posizione assoluta e facendo registrare il giro più veloce della manche, dopo essere stato penalizzato da problemi meccanici.

“È stato un campionato che mi ha portato dei podi molto sudati, ma altrettanta sfortuna nel sorteggio delle auto che mi hanno portato via tanti punti a causa dei problemi meccanici“, osserva Centamore, che non nasconde la delusione per il piazzamento finale. “Chiudo il campionato italiano al 6° posto e il campionato europeo al 9° posto, il tutto con l’amaro in bocca“, aggiunge, convinto che “se avessi avuto un pizzico di fortuna in più avrei chiuso nei primi tre“.

Resta comunque positivo il bilancio della prima esperienza nella Twingo Cup, affrontata dopo il terzo titolo regionale conquistato nel 2025 nel “Formula junior trophy Sicilia”, che si era aggiunto ai successi del 2020 e del 2021. L’obiettivo dichiarato all’inizio dell’anno era accumulare esperienza e conquistare qualche podio: entrambi i traguardi sono stati raggiunti.

A conclusione della stagione Centamore rivolge un ringraziamento agli sponsor, per il sostegno economico necessario ad affrontare le trasferte e le competizioni, alla famiglia che lo ha seguito anche attraverso le dirette televisive e agli amici che lo hanno accompagnato. “In particolare – sottolinea il pilota augustano – Daniel, presente per l’intero campionato, e Domenico che ha voluto essermi accanto nell’ultimo appuntamento di Misano“.