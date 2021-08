Hobby & Hi-Tech Ultime dalla Serie A, tra calcio d’estate e riforma dei campionati di

Tra una giornata di sole e afa e una scandita dai temporali estivi, non è mai troppo presto per informarsi sugli sviluppi più attesi per il campionato con partenza prevista tra meno di un mese, per il 21 di agosto. Quale momento migliore allora per fantasticare sulle performance delle squadre del cuore e sulle quote calcio live di Serie A?

Dal mondo del calcio, tra le notizie più recenti, arriva una novità mal digerita dai trepidanti tifosi nerazzurri, quale la mancata partenza per la Florida prevista da mesi per l’Inter, che avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti al fine di testare sul campo la condizione raggiunta con due squadre blasonate della Premier: Arsenal e Everton. Purtroppo, i crescenti casi di Covid nello Stato non hanno di certo facilitato le trattative, lasciando alla squadra milanese non molta scelta.

In programma adesso rimangono la sfida con il Parma, prevista per l’8 agosto e quella con la Dinamo Kiev, a Monza, il 14 agosto. Nessuna certezza però visto l’aumento dei casi di Covid, che potrebbe minare lo svolgimento delle partite e prolungare l’attesa di giocatori e tifosi.

Due parole sulla riforma della Serie A

Un’altra notizia che rischia di far scaldare gli animi è quella che arriva dal presidente federale, Gabriele Gravina; l’intenzione è quella di portare, nel 2023 il numero delle squadre dalle tradizionali 20 a 18, un tentativo che era già stato messo in atto dal presidente precedentemente in carica, Tavecchio, ma che non era andato in porto. Neanche questa volta pare sia vista di buon occhio, nonostante sia stato messo subito in chiaro che si tratta di una manovra tesa a limitare i danni della crisi economica nel settore, come in altri Paesi europei, ad esempio la Francia dove l’assemblea generale della federcalcio ha deliberato il ridimensionamento della Ligue 1 con effetti a partire dalla stagione 2023/2024.

Per quanto riguarda sostenitori e detrattori, i presidenti di club italiani che si sono pronunciati a favore non superano i 5-6, un numero molto basso, che sarebbe motivato dalla considerazione che, diminuendo il numero di squadre coinvolte, andrebbe a diminuire anche quello delle partite disputate (si parla di almeno quattro partite sacrificate), portando ad una presumibile diminuzione dei guadagni per tutti.

Ci sarà un incontro decisivo

Un primo incontro decisivo sulla praticabilità della riforma annunciata si dovrebbe tenere in questi giorni alla presenza di tutti gli attori della federazione: oltre alla Lega di A, Lega di B, Lega Pro, calciatori e allenatori si riuniranno a Roma per discutere del futuro della Serie A nelle stagioni venture. Anche i tifosi non sembrano essere entusiasti della manovra, che rappresenterebbe di fatto una piccola rivoluzione all’interno del sistema calcistico italiano, in fermento negli ultimi tempi anche a causa delle perdite dell’ultimo anno e mezzo, le quali sembrano pesare non poco sulle decisioni dei vertici. La vicenda potrebbe comunque definirsi in una direzione o nell’altra entro l’inizio del campionato principe, sperando si giunga ad una decisione che non scontenti troppo le parti in causa, su tutti il grande pubblico.

Non ci resta che incrociare le dita e stare a vedere.